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南山、永豐、復華聯手 推出春豐富利投資型保單

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
南山人壽攜手永豐銀行及復華投信推出「春豐富利」系列商品，提供保戶具成長機會與現金流機制的保險規劃選擇。圖/南山人壽提供
南山人壽攜手永豐銀行及復華投信推出「春豐富利」系列商品，提供保戶具成長機會與現金流機制的保險規劃選擇。圖/南山人壽提供

南山人壽攜手永豐銀行及復華投信，共同推出全新投資型保單「南山人壽春豐富利變額壽險/年金保險」，提供保戶兼具成長機會與現金流機制的保險規劃選擇。

南山人壽春豐富利系列商品，具有「專業投資團隊操作」、「一筆資金同時擁有保障及投資部位」、以及「每月有機會享有資產撥回及加碼撥回」三特點，民眾可依照個人需求彈性規劃，透過變額壽險商品兼顧保障及投資雙重需求。

春豐富利系列商品預期可滿足三大族群的期望，一是正在為事業打拚的年輕小資族，手上資金有限、又沒有時間研究市場趨勢，可藉由規劃春豐富利系列商品，讓小規模資金參與專業投資團隊的操作；二是適合上有老、下有小的家庭經濟支柱族群，春豐富利變額壽險商品具有壽險保障及專業投資管理的雙重屬性，可滿足保障及資產累積的雙重需求；三是適合已退休的樂齡世代，對於每月現金流有需求者，可運用春豐富利系列商品委託投資帳戶提供的每月定期資產撥回及每月加碼資產撥回的機制，在符合現金給付資產撥回的條件下取得現金流，作為退休資金規劃的一環。

春豐富利系列商品的委託投資帳戶在基準日淨值大於或等於新台幣8元時，每月撥回年化5％，若是委託投資帳戶在基準日淨值小於8元，則不撥回；此外，若委託投資帳戶淨值當月任一日的淨值大於10.25元，每月每單位即有0.04元加碼撥回，加碼撥回每月以一次為限。

南山人壽提醒，委託投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動，撥回來源可能是本金，且撥回率或撥回金額非固定，撥回率並不等於報酬率。兩大撥回機制在符合現金給付資產撥回的條件下，能將投資成果轉化為每月現金流；另可透過年金商品，彈性選擇一次給付或分期給付年金的方式，為退休財務規劃提供彈性選擇，將更多時間花費在美好的事物上，優雅享受人生的下半場。

針對保費達300萬（含）以上符合高保費優惠客戶，春豐富利系列商品提供當月保單管理費免收及當月保單帳戶管理費費率優惠，並可銜接南山人壽2026年全新「臻鑽 VIP」制度，達成保險及高品質生活規劃雙重目標。

南山人壽全新「臻鑽VIP」會員制度，只要透過行動投保即可獲得數位服務積分，透過「積分自由配」，可將保險保障延伸到高品質的生活享受。以40歲男性投保「春豐富利系列商品」躉繳600萬元為例，可晉升「臻鑽 VIP」，享有的健康管理、美食住宿優惠及機場接送等加值服務，讓資產規劃與生活品質同步升級。

南山人壽 永豐 永豐銀行

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