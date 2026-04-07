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凱基證券校園大使遴選出爐 攜手年輕族群迎向富足未來

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券「校園大使」活動招募反應熱烈，吸引近250名學生踴躍參與，最終選出來自9所大學院校的優秀學生。凱基證券／提供
凱基證券「校園大使」活動招募反應熱烈，吸引近250名學生踴躍參與，最終選出來自9所大學院校的優秀學生。凱基證券／提供

凱基證券致力成為「最懂年輕人理財」的券商，持續深入校園、貼近年輕世代，鼓勵及早培養正確的投資理財觀念，為未來開啟更多可能。今年首度推出「凱基證券校園大使」活動，並正式選出9位校園大使，透過他們活躍的個人社群平台，分享實際使用金融服務的真實體驗與投資心得，陪伴同儕一起認識投資、學好理財，讓正確的投資觀念自然融入校園生活。

本次「凱基證券校園大使」招募反應熱烈，吸引近250名學生踴躍參與，歷經書面審查與專家評選後，遴選出9位橫跨北、中、南的優秀學生，分別來自台大、清大、成大、興大、中正、北大、北商、世新及靜宜等9所大學院校，科系背景囊括財金、經濟、法律、會計、行銷、公廣與管理等多元領域，展現校園大使的跨域實力。

活動期間，凱基證券也特別舉辦校園大使說明會，不僅從證券業務到實習制度一次說清楚，同時介紹各項投資工具、智能選股服務及進階的量化交易應用，協助大使建立更完整的金融視野。此外，更攜手深受年輕族群喜愛的Dcard社群平台，邀請業界講師分享社群經營實務，幫助大使培養內容企劃與社群溝通力，為後續任務注入滿滿創意能量。校園大使完成任務後，將獲頒專屬證書，為履歷加分，並享有實習與正職招募的優先面試機會，同時提供一對一履歷健檢、面試技巧指導及職涯諮詢等多項專屬資源，陪伴學生拓展金融職涯的更多可能。

除深耕金融教育外，凱基證券亦長期支持青年運動發展，陪伴年輕世代成長，並贊助大專最高層級的UBA大專籃球聯賽及UVL大專排球聯賽，與青年學子一同在運動場上展現正能量。今年更於3/28、3/29 UVL大專排球聯賽公開一級決賽期間，前進臺北市立大學天母體育館，陪伴學生熱血挑戰、勇敢突破，期盼透過實際行動支持校園運動，鼓勵學子在面對挫折時仍能堅持向前，持續挑戰自我，追求更好的自己。

此外，凱基證券鎖定年輕世代生活消費型態，推出全新開戶優惠「享投資選凱基」，即日起至7月31日止，新開立凱基證券帳戶即可獲得Uber/Uber Eats雙享券抵用金500元，再享最高4,800元手續費抵用金，總計最高回饋折抵金5,300元，9月底前完成指定交易門檻，再享雙月抽20萬元豪禮抽獎資格，獎項包含星宇航空商務艙機票、德國品牌登機箱、遠東SOGO百貨即享券等，協助年輕族群以更低門檻輕鬆啟動投資。

凱基證券將持續落實普惠金融理念，與年輕族群一同累積成長的力量，迎向「小資金 大未來」的富足人生。更多「享投資選凱基」活動詳情請洽凱基證券各分公司或活動官網：https://kgis.tw/8v6ern

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