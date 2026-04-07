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新光人壽攜手龍華科大產學合作 培育壽險業 AI 人才

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽與龍華科技大學舉辦「AI指導員產學合作」簽署儀式，由新光人壽業務通路總處執行長劉信成（左）與龍華科技大學副校長林如貞（右）代表進行交換合約，期望共同培養更貼近市場需求的壽險人才。新光人壽／提供
新光人壽與龍華科技大學舉辦「AI指導員產學合作」簽署儀式，由新光人壽業務通路總處執行長劉信成（左）與龍華科技大學副校長林如貞（右）代表進行交換合約，期望共同培養更貼近市場需求的壽險人才。新光人壽／提供

面對生成式AI快速發展，金融保險產業正加速邁向數位轉型。台新新光金控（2887）子公司新光人壽與龍華科技大學於3月30日舉辦產學合作簽署暨企業參訪活動，宣布正式啟動「AI指導員產學合作計畫」。雙方將透過「學生走進企業、AI走進通訊處」的創新模式，結合保險與龍華科大「數位行銷暨跨境商務系」的專業，攜手推動AI應用落地壽險實務，以培養兼具數位素養、產業理解與實作能力的壽險人才。

為培養數位時代所需要的跨領域人才，去年新光人壽即透過勞動部「企業人力資源提升計畫」與龍華科大數位行銷暨跨境商務系展開AI人才培育與實務應用合作，持續推動AI賦能人才培育與場域交流經驗，並逐步建立企業、學界與政府資源串聯。日前，新光人壽與龍華科大亦針對雙方合作架構、執行節奏、通訊處導入規劃及預期成果等環節展開啟動會議，也為本次「AI指導員產學合作計畫」推動凝聚共識，奠定良好合作基礎。

新光人壽表示，「AI不會取代壽險業務人員，但會用AI的壽險業務人員將更具競爭力。」希望透過與龍華科大的合作，讓AI從課堂走進業務現場，從學習走向實作，培養更貼近市場需求的未來型壽險人才，協助第一線業務夥伴在招攬、招募、溝通與業務推動上更有效率。未來也期待透過雙方合作，逐步建立可持續、可複製的AI賦能模式，為壽險人才培育與業務創新開啟新契機。

本次產學合作計畫將由龍華科大遴選30位具備AI應用能力與簡報技巧的學生，進入新光人壽各通訊處進行AI工具應用分享與交流，協助業務人員從「知道AI」走向「善用AI」，進一步提升數位行銷與企劃產製效率，並將更多心力投入客戶經營與服務。同時，透過學生進入企業場域，也有助建立人才接軌機制，深化從校園到職場的銜接，不僅讓學生提早認識壽險產業與職涯發展，更可進一步輔導保險證照培訓，拓展未來就業機會，展現企業在數位轉型與人才培育上的前瞻布局。

除了進行產學合作簽署儀式外，為深化從校園到職場的銜接橋梁，新光人壽亦安排龍華科大學生於實習前進行企業參訪，透過企業介紹、實務探討與觀摩交流，讓學生們進一步了解壽險產業運作模式、人才需求與未來職涯發展方向，也能提早接觸企業文化及熟悉職場環境，期待學生在往後的實習都能調整心態做好萬全準備。

新光人壽秉持ESG永續經營理念，長期重視青年培育及跨領域人才養成，希望協助學生強化保險產業實務經驗，達成企業與學校雙贏的成果。而龍華科技大學長期深耕產學合作，今年除了在《遠見雜誌》「2026年企業最愛大學生暨實習生調查」中榮獲私立技專校院第一，也在天下學習《Cheers》舉辦的「2026大學辦學績效互評」中獲全國第4名肯定。未來，雙方合作將逐步擴展AI應用場域，發展更具系統性的「AI壽險培訓模組」，新壽也會持續以人才培育為核心、以AI賦能為引擎，透過企業與學界的深度合作，打造更具韌性與前瞻性的壽險人才發展新典範。

新光人壽 勞動部 龍華科大

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