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股東會要開了！勤業眾信提醒「五大新制」上路別踩雷

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信稅務部資深會計師陳惠明。業者／提供
勤業眾信稅務部資深會計師陳惠明。業者／提供

2026年股東常會即將登場，勤業眾信提醒，隨著金管會近年持續強化資訊揭露與公司治理規範，今年企業在召開股東會前，除了要提前揭露議事手冊，還須同步因應永續揭露、員工薪資透明化、獨立董事席次及氣候資訊揭露等多項新規定，若未及早盤點與調整，恐影響股東會順利進行，甚至產生法遵風險。

勤業眾信稅務部資深會計師陳惠明說明，首先，在資訊揭露方面，今年起要求全面提高透明度。依規定，所有上市櫃公司都必須在股東常會召開前30日，提前揭露議事手冊及相關資料，讓投資人有更充裕時間了解議案內容並行使股東權利，這項規定較以往進一步擴大適用範圍，企業須特別留意揭露時程是否符合規定。

其次，年報內容也出現重大變動。配合金管會推動接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則，資本額達100億元以上的上市櫃公司，自2026年起須適用相關永續揭露規範。同時，年報也必須新增「永續相關財務資訊」專章，且內容須經董事會決議通過，顯示永續資訊已正式納入財務揭露核心。

在永續報告書方面，揭露要求同樣升級。陳惠明指出，為提升薪資透明度，主管機關要求企業揭露非主管職全時員工的薪資資訊，包括平均數、中位數及與前一年度的變動情形，2026年企業須完成2025年度永續報告書編製，並於8月31日前完成申報，時間點明確，企業需提前準備相關數據與揭露方式。

公司治理部分，則聚焦獨立董事制度的強化。金管會已訂定，上市櫃公司自2027年起，獨立董事席次不得少於董事席次三分之一，且任期不得超過三屆。企業在今年股東常會前，應先行檢視現行董事結構，必要時透過修訂章程或辦理增補選，確保未來能符合規定。

此外，氣候相關資訊揭露也成為今年重點之一。金管會依公司資本額分階段要求揭露溫室氣體盤查資訊，例如資本額未達50億元的公司，2026年申報年報時，須揭露2025年度的溫室氣體盤查結果，之後每年也需持續更新。

最後，勤業眾信稅務部副總經理藍聰金提醒，在員工酬勞制度上也有新要求。自2026年起，上市櫃公司董事會決議分派員工酬勞並提報股東會時，必須納入章程中明訂的基層員工酬勞提撥比例，這是因應證交法修正後的新規範，企業若未事先調整章程，恐出現程序不符的問題。

今年股東常會不只是例行程序，更是企業法遵與治理能力的全面檢視。勤業眾信建議，企業應及早盤點相關制度與揭露內容，逐項檢視是否符合最新規定，才能確保股東會順利召開，同時降低後續法規風險。

勤業眾信稅務部副總經理藍聰金。業者／提供
勤業眾信稅務部副總經理藍聰金。業者／提供

薪資 金管會 股東會

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