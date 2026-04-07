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出國保險如何買？新制限購2張 專家教你一次購足保障

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

4月1日起海外旅行不便險新制正式上路，每人最多僅能投保2張，且單一公司限投保1張，過往多家投保的方式已不可行。面對新規範，如何一次選對保障內容與服務品質，成為出國前不可忽視的重要關鍵。

因應新制上路，旺旺友聯同步升級電子商務與實體通路旅平險商品，協助民眾在投保張數有限的情況下，仍能一次規劃完整保障，降低海外突發風險帶來的衝擊。

旺旺友聯表示，班機延誤為旅遊最常見風險之一，本次商品將「累算型」班機延誤險列為標準配備，延誤時數可累進計算，每次事故最長可達8小時，相較「一般型」4小時，保險金可2倍給付，保障更完整。

此外，法定傳染病門、急診保障比例由2%提升至7%，保障幅度提升達3.5倍。以投保新台幣1,000萬元旅平險為例，門、急診合計最高可給付7萬元，足以支應多數海外醫療需求。若於申根地區旅遊期間臨時需支付醫療費用，亦可透過緊急救援服務申請最高5仟美元醫療費用代墊，有效減輕資金壓力。

旺旺友聯指出，隨著國人出國頻率提高，突發疾病與意外風險也隨之增加。今年2月導入台灣知名救援機構「UIA聯合國際救援」，提供24小時國、台、英語即時支援服務。以3月為例，即有保戶於海外突發重大疾病，在當地完成初步治療後，由專業醫護團隊自台灣飛往當地接送返台，並銜接後續醫療照護，成功化解跨國醫療風險。

旺旺友聯強調，好的旅平險不僅在於保障金額高低，更重要的是在關鍵時刻能否即時獲得協助與支援。完整的保障搭配專業救援服務，才能真正發揮保險價值。

旅平險

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