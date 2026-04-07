TIP 台灣永續評鑑 完整提供上市櫃公司永續評比資訊

臺灣指數公司為提供完整的上市櫃公司永續評比資訊，滿足各界對 ESG 資訊的需求，每年透過「TIP台灣永續評鑑」進行兩次評比。近期於IR議合服務平台公布2025年12月評鑑結果（使用2024年永續報告書及2025年官網或裁罰等公開資訊），並供上市櫃公司在平台回饋意見。

總覽2025年12月評鑑結果，按22項重大性議題分析，上市櫃公司於經濟面（含治理）的「行為準則與內控」重大議題表現相對較優，另於社會面的「人權」、「多元組成與包容」議題表現皆佳；惟在環境面「生物多樣性」、「環境系統與治理」與「空氣管理」等議題上仍有進步空間。若以電子、製造、金融、服務此四大產業得分率中位數觀察，以金融業66.5%為首，遠高於全體40%。

臺灣指數公司設計「TIP台灣永續評鑑」SEED模型，蒐集公開資料，藉由社會（Society）、經濟（Economy）、環境（Environment）及揭露（Disclosure）四大構面，分成22項重大性議題；呼應國際永續趨勢及國家政策、在地關注議題，設計三百多道題項，依照產業特性，系統性檢視上市櫃公司因應永續議題機會與風險的績效表現，逐一按題項評量得分與否。

評鑑結果可按得分率，鑑別、分析各上市櫃公司在22項重大性議題的績效表現，供金融機構、資產管理機構等運用，進行責任投資，執行永續金融，落實盡職治理，做投資分析決策及與被投資公司溝通、議合之參考；目前有6檔獲金管會認可ESG基金追蹤標的指數使用「TIP台灣永續評鑑」，資產規模超過400億元。為方便一般投資人蓋括性瞭解各上市櫃公司的永續績效，依整體得分率高低，區分成AAA至D分為八個等第。