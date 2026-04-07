油價和美元指數仍居高 新台幣開升走貶

市場受到中東局勢相關消息反覆拉扯，美股期貨雖一度因川普威脅若伊朗未在期限前重敗荷莫茲海峽通行，將進一步打擊其基礎設施而走弱。但隨著美媒Axios 報導美國、伊朗與區域幹旋方正討論為期45天的停火方案，且有更多船隻通過荷莫茲海峽， 油價一度自盤中高位回落，帶動美股主要指數收紅。

台北股匯今早開盤呈現齊揚，新台幣匯價今早以31.92元開盤，升值5.2分。但早盤美元指數和油價表現，仍呈現對戰爭的不確定性，布蘭特原油價格又站上110美元之上，而美元指數也續維持100字頭不墜。新台幣在開升後，又轉小貶，在央行調節下，尚未觸碰「32」元。

在經濟數據方面，美國公布3月ISM 服務業數據，整體PMI雖仍處擴張區間但較上月下滑，且價格支付指數跳升至2022年10月以來高點，就業指標大幅下滑至45.2，顯示企業在地緣政治與成本壓力下轉趨審慎慎。