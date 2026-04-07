遠東商銀「樂富盃」以球會友 展現財富管理十樂價值理念

遠東商銀日前於新北林口的東華菁英高爾夫俱樂部舉辦「樂富盃」高爾夫球邀請賽，這場年度指標性活動不僅是高端客群的競技場，更是一場融合AI科技與該行財富管理十樂理念的深度對話。

本次賽事特別導入AI科技演算，現場打破裝置操作的繁瑣流程，透過「雲端個人儀表板」將科技隱於無形，讓參賽者在專注揮桿之餘，能以掃碼等簡約方式即時掌握分組賽況與成績等動態資訊。今年樂富盃更增設多洞一桿進洞獎，以提高獲獎機率與參與樂趣，此外，為賦予球賽更深刻的交流意義，遠東商銀特別邀請職業賽冠軍教練親臨指導，並設計互動闖關機制，使球賽不僅是球技切磋與專業交流的場域。

遠東商銀董事長周添財在致詞時指出，樂富盃不應僅被視為一場體育活動，它更是財富管理十樂價值的具象化，隨著財管2.0時代來臨與進駐高雄亞洲資產管理中心，現代財富管理服務的值已超越單純的資產保值與增值，而十樂價值的品牌理念更早從產品本身延伸至與客戶共同追求豐富人生與社會福祉。

對於該行於私人銀行領域的品牌經營策略，周添財進一步強調，將逐步以「3W」目標藍圖，即Wealth（財富）、Well-being（幸福）、Welfare（福祉）為核心，從過往以個人財富管理，擴展至家族傳承；同時持續充實家族辦公室團隊，協助客戶在多變局勢中穩健配置，實現家族財富傳承，並藉由多元永續活動等實現財富回饋社會的價值，讓資本具備溫度。

遠東商銀深耕十樂價值願景，打造有溫度且差異化的私人銀行品牌，以創新科技為核心，賦予金融服務更多的人文關懷。而樂富盃作為品牌與客戶深度連結的觸點之一，將持續擴展內容與規模，展現遠東商銀在高端財富管理市場中，追求卓越與永續成長的長遠布局。