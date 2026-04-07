玉山銀行、證券入圍永續金融評鑑前25%

金管會於2日舉辦「第三屆永續金融評鑑」頒獎典禮，玉山銀行及玉山證券雙雙入圍各自業別評鑑前25%，由玉山金控（2884）暨玉山銀行董事長黃男州及玉山證券董事長林晉輝代表接受表揚。不僅是玉山證券首度入選，玉山銀行更是連續三年入選，展現玉山金控子公司在永續的長期投入與深耕，深獲主管機關肯定。

本次評鑑除「永續發展綜合指標」外，亦依環境、社會、公司治理三面向進行評比，玉山銀行在各面向均表現優異，其中環境面向更獲得滿分；玉山證券在環境面向也接近滿分，展現玉山面對氣候變遷挑戰的韌性。

玉山透過有計畫、有系統、有紀律的行動，包括2022年通過科學基礎減量目標（SBT）審查，並提前於2024年達成 2030年範疇一及範疇二溫室氣體減量42%的承諾，更率先提出符合亞洲及台灣現況的「低碳轉型計畫」，以金融力量協助企業與產業邁向淨零轉型。

在永續資訊揭露上，玉山金控積極接軌國際永續規範，已於3月完成《玉山金控2025年度永續相關財務資訊專章》，並經董事會通過後正式發布，成為全台首家提前一年接軌IFRS永續揭露準則的金融業。該專章依照IFRS S1及IFRS S2標準編製，透過強化資訊蒐集流程與財務資訊的連結，大幅提升揭露精緻度與可比性，展現玉山持續深化永續的決心。

黃男州表示：「一個好的ESG策略，就是一個好的銀行發展策略」。入選不僅是一項肯定，更是一份責任與承諾。未來，玉山將持續聚焦ESG四大關鍵領域「低碳轉型、生物多樣性、健康與福祉及普惠金融」，透過金融力量推動永續轉型，攜手各界以具體的行動實踐永續價值。