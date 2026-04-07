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國泰金子公司全數入圍永續金融評鑑前25%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控以「氣候、健康、培力」三大永續發展主軸，引領子公司發揮永續金融影響力，積極落實於日常營運中，永續成果獲金管會第三屆永續金融評鑑排名前25%肯定。國泰金控／提供
國泰金控以「氣候、健康、培力」三大永續發展主軸，引領子公司發揮永續金融影響力，積極落實於日常營運中，永續成果獲金管會第三屆永續金融評鑑排名前25%肯定。國泰金控／提供

金管會第三屆永續金融評鑑典禮2日登場，國泰金控（2882）以「氣候、健康、培力」三大永續發展主軸，引領子公司發揮永續金融影響力，積極落實於日常營運中，永續成果再獲肯定。國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信全數榮獲金融三業永續金融評鑑排名前25%，以具體行動全方位落實ESG，獲得主管機關肯定。

國泰人壽為連續三年獲永續金融評鑑前25%績優的壽險業者。在氣候變遷方面，國壽與全球51家機構共同簽署「貝倫投資人熱帶雨林聲明」，呼籲各國政府支持全球森林保護行動；旗下「旅行平安保險」與「帳戶型醫療終身保險」通過ISO 14068-1碳中和管理標準，創下國內保險業里程碑。

國泰世華銀行積極推動低碳轉型，持續攜手全球最大環境揭露組織CDP，協助企業了解碳盤查、氣候風險與揭露的重要性，支持中小企業打入國際永續供應鏈，2024年打造全台首創「永續績效連結薪轉」商品後，2025年再推出「中小企業永續金融夥伴專案」，鼓勵企業落實減碳。

國泰產險成為連續兩屆入選永續金融評鑑前25%的產險公司。國泰產險為台灣首家自行遵循聯合國「永續保險原則（PSI）」之產險公司，將ESG議題之因應納入產品生命周期中，推動綠色永續保險商品，為產險業第一家取得「碳標籤」標籤認證的公司。

國泰證券以數位創新驅動永續發展，成果再獲永續金融評鑑肯定。國泰證券導入多項AI技術，包含啟用「仙股預警機制」，協助客戶強化反詐騙防護；推出業界首創「AI 庫存管家」，整合市場資訊與盤勢變化，提供貼近個人投資需求的精準推播。

國泰投信以完善的永續治理架構、可衡量的永續成果及積極回應金融永續政策，獲證券投信業前25%肯定。透過CARE低碳轉型計畫與獨創的Cathay QE議合量化指標，協助投研團隊掌握永續風險與機會，並引導被投資企業推動低碳轉型與氣候調適。

金管會 國壽 國泰人壽

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