永續金融評鑑 兆豐繳出亮麗成績單

兆豐金融集團永續治理成果有目共睹，在金融監督管理委員會2日舉辦的「第三屆永續金融評鑑頒獎典禮」中，兆豐金控旗下兆豐銀行、兆豐證券連續兩年攜手拿下銀行組、證券組前25%殊榮，由兆豐金控董事長董瑞斌出席領獎，代表兆豐推動永續金融各項措施的成果深受肯定。

第三屆永續金融評鑑包括國內34家銀行、23家證券商、15家投信業等，共89家業者參加，創下歷年新高；兆豐金融集團在激烈競爭中脫穎而出，在環境（E）、社會（S）、公司治理（G）三大支柱構面下齊步並進，繳出亮麗且具體的成績單。

兆豐銀持續增加綠電使用占比，透過新增綠建築標章及太陽能分行達成範疇一及範疇二的減碳目標，國內營運據點已全數於2025年取得環境部認可「淨零綠生活-綠色辦公」夥伴目標；並針對逾1,500家投融資對象，透過股東會發言及發放氣候議合問卷等方式展開系統性議合。兆豐銀與兆豐銀行文教基金會自2023年起攜手社團法人台灣黑面琵鷺保育學會，推動「築巢護岸 永續飛翔」計畫，支持海洋永續。

兆豐銀也於2025年3月率先推出「T+2延後交易猶豫期」服務，提供客戶兩天的匯款猶豫期；6月升級ATM安全機制，將部分ATM導入AI臉部遮蔽辨識技術，希望藉此阻斷可能的詐騙行為；近期推出全方位業務整合平台（AIO）之「12國語音服務」，協助外籍客戶以無紙化的作業流程完成各項業務申辦及電子文件條款簽署。

兆豐證對內積極落實公平待客與建立全員反詐的企業文化，五度蟬聯金管會評核公平待客大型證券商前25%，並連續兩年獲證交所頒發反詐騙評鑑卓越獎；對外則聚焦「金融教育」及「弱勢關懷」雙主軸，2025年主辦或資助的金融防詐教育活動合計近350場、累計觸及近1.4萬人，透過志工服務實踐關懷弱勢及環保行動，投入300人次志工及1,074小時的服務時數，具體展現實踐永續發展與社會責任的決心。