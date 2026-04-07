一銀領航淨零轉型 連三年獲永續金融評鑑最高榮譽

為強化金融業ESG（環境、社會、公司治理）風險管理永續影響力，金管會推動永續金融評鑑，並於2日舉辦頒獎典禮，第一銀行憑藉卓越的綠色金融實力及深厚的自然人本關懷，再度蟬聯國內銀行業前25％的佳績，連續三年獲得最高榮譽。

一銀指出，能在評鑑中保持領先，關鍵在於實踐「F.I.R.S.T.」永續藍圖，包含全方位服務（Full-service）、社會影響力（Influence）、經營永續韌性（Resilience）、誠信經營（Sincerity）、人才發展（Talent）等五大面向，持續為環境及社會創造價值。

面對詐騙手法日新月異的挑戰，一銀除了運用AI預警偵測系統，也在全台營業據點落實臨櫃關懷，2025年成功攔阻詐騙件數485件、金額逾3.3億元，分別年增29％及23％，阻詐成效持續提升。同時，一銀連續四年獲金管會「公平待客原則評核」前25％肯定，透過導入「ISO 10002客訴品質管理系統」傾聽客戶需求，在服務流程中落實普惠金融，提供各項無障礙金融服務，於數位轉型過程中兼顧金融包容性，實現金融平權。

一銀更首創公股銀行先例，開辦「6歲以下育兒補助」月津貼，針對育有幼兒的員工，每名子女每月享有1,000元補助；此外，一銀更將對生命的關懷延伸至自然環境，攜手黑潮海洋文化基金會推動藍碳「鯨豚碳匯研究計畫」，並與社團法人台北市野鳥學會合作「第一方針─都市鳥類安居計畫」推廣防鳥撞窗貼，積極守護生物多樣性。

第一金（2892）積極實踐2050年淨零排放，已正式通過科學基礎減量目標倡議（SBTi），並訂定自身營運與投融資淨零轉型路徑，更是國內唯一在CDP氣候、水安全及森林保護獲3A評級之企業，躋身全球23強。一銀將核心業務與永續結合，取得國銀首張「企業貸款申辦服務」碳足跡標籤，並將氣候變遷風險、自然與生物多樣性等因子納入投融資決策過程，透過議合與支持的方式引導客戶低碳轉型。