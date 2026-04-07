防輸入性通膨 央行緊盯 FOMC 會議紀錄

中央銀行今年在美伊衝突期間加大匯市調節力道，主要考量在於防範新台幣過度貶值進一步推升進口成本，進而擴大通膨壓力。在全球能源價格高檔震盪之際，匯率穩定已成為抑制輸入性通膨的關鍵防線。除穩匯外，央行也緊盯FOMC會議紀要和歷史經驗。

觀察近期外匯市場動態，外資自2月28日至3月25日已累計淨匯出252億美元，新台幣匯價同期由31.251元貶至31.952元，貶值達7.01角、幅度約2.19%；台股同期跌幅亦達5.58%。去年第4季外資淨匯出203億美元，新台幣貶幅為3.08%，台股上漲12.17%。相較之下，央行在美伊衝突期間明顯加大匯市調節力道。

除匯率外，國際油價飆升至每桶100美元之上，通膨壓力再度成為全球市場關注焦點。隨著能源價格走高，市場憂心輸入性通膨擴大，牽動主要央行貨幣政策走向。本周即將公布FOMC會議紀錄，將揭露決策官員對經濟成長、通膨及利率政策的內部討論，被視為觀察未來政策方向的重要依據。