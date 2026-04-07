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2月富豪戶砍存款買基金、債券 高資產市場動能續強

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會統計，高資產客戶2月大砍存款，全速轉進基金、債券等風險資產，帶動財管規模飆高。 聯合報系資料照
據金管會統計，高資產客戶2月大砍存款，全速轉進基金、債券等風險資產，帶動財管規模飆高。 聯合報系資料照

金管會統計，高資產客戶2月大砍存款，全速轉進基金、債券等風險資產，帶動財管規模飆高，截至2月底，21家國銀高資產財管客戶數2萬2,199人，月增656人，資產管理規模（AUM）2兆3,044億元，月增455億元，雙寫開辦以來同期新高，顯示高資產市場動能續強。

不過，3月市場丕變、債券價格下挫，滿手海外債富豪戶恐遭套，資產配置面恐臨急轉壓力。

進一步觀察大戶資產配置，2月出現明顯轉向。存款占比降到42.7%逾三年半低點，單月下滑1.2個百分點，為近13個月最大降幅。

資金同步流向基金、債券、保單與結構型商品，四大類占比全面走揚，其中基金與債券更齊創新高。

近年銀行承辦富豪戶業務概況
近年銀行承辦富豪戶業務概況

其中以基金占比攀升到17.1%，月增0.6個百分點，增幅最大；債券占比升到14.4%，月增0.4個百分點，保單與結構型商品則分別升至11.9%與7.4%，顯示市場氣氛轉佳下，高資產客戶積極提高收益型資產配置。

銀行局副局長張嘉魁指出，大戶降低存款、轉向投資商品，是因市場投資氣氛回溫，帶動資金流向收益型標的。

大型民營銀行也觀察，2月投資人關注日本政局與AI取代軟體兩大事件引起的市場影響，客戶探詢日圓、日股及非科技資產配置興趣提升，顯示投資策略趨於分散。

但是，市場在3月出現急轉。隨中東戰事升溫，全球金融市場波動加劇，美債殖利率回升到4.2%至4.4%區間並重返去年高點，在殖利率走升、價格下跌的壓力下，持海外債富豪戶帳面價值明顯縮水，增債信心快速降溫。

債券 金管會

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