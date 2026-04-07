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永冠80億聯貸進入債務協商 銀行團要求強化擔保品

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
永冠台北辦公室。 記者籃珮禎／攝影
永冠台北辦公室。 記者籃珮禎／攝影

鑄件大廠永冠能源出現財務危機，據了解，永冠集團共有兩案聯貸案合計逾80億元目前已與銀行團進入債務協商階段，雖然永冠自結帳上現金仍有約13億元，但此為合併報表涵蓋大陸各子公司，台灣實際營運資金枯竭，銀行圈高度關注後續發展。

據了解，永冠已與銀行團開過兩次會，預計本周進行第三次會議。金融圈分析，永冠此次的財務危機導因於產能開太大，但後續訂單不足。

永冠-KY（1589）繼2月發生10.36億元無擔保轉換公司債（CB）違約後，因未能在法定期限內申報2025年度財務報告，其上市股票與無擔保轉換公司債將自今（7）日起停止買賣。

金融圈指出，永冠能源科技集團暨台灣分公司2022年先後與銀行團完成1.3億美元暨新台幣21.45億元，以及新台幣36.6億元共兩案聯貸，第一案美元暨台幣用途為償還可轉換公司債、購置台中港廠機器設備及充實營運資金；另一案為興建台中港廠房。不過，目前繳息不正常，且未依約存足應付利息及本金，進入與銀行團協商階段，聯貸管理行土銀日前已行使債權保全措施。

永冠日前聲稱因存款遭圈存導致無法償還永豐銀行到期的2,083.3萬元借款，正式宣告違約，且連帶影響台新、安泰、新光及中國信託等多家銀行的短期借款調度。對此，銀行團不滿指出，永冠早已坦言對永豐該筆借款無力償還，且永冠應付貨款及員工薪資只要檢附憑證皆准予動用，不解永冠的「甩鍋」行徑，既然進入協商就要拿出誠意。

事實上，永冠去年間就對該兩筆聯貸案行使展延權，授信期間均由5年改為7年。美元利率依參考利率加碼年利率0.9%調整為加碼年利率1.1%；原聯貸合約分九期攤還，調整為分17期攤還，另一案新台幣36.6億元利率調整為加碼年利率1.3%，調整為分11期攤還每期各應償還1.5億元。

銀行團要求永冠儘速召開臨時董事會，通過強化擔保提案。

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