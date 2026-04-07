保險小百科／雇主意外責任險 應加保海外事故

隨著台灣企業加速布局海外市場，員工因公派駐國外、短期出差或參與跨國專案已成為常態。產險業者指出，一般企業常投保的「雇主意外責任保險」，多數僅保障「國內發生」的員工意外事故。為了補足保障缺口，產險業者建議，企業在規劃員工風險保障時，應在「雇主意外責任保險」主約下，加保「海外責任附加條款」。

該附加條款主要承保員工於國外執行職務期間，因意外事故導致體傷或死亡所產生、依法應由雇主負擔的賠償責任，讓保障範圍從國內延伸至海外，形成較完整的風險防護網。

華南產險表示，從理賠實務觀察，海外事故處理流程與國內情況不同，企業與員工都應該要提高風險意識。員工如果於海外發生意外，應第一時間就醫並且妥善保存事故證明文件與醫療單據，包含診斷證明書、收據與相關醫療紀錄。返國之後，可以先向健保署申請「自墊醫療費用核退」，再向勞保局辦理「勞工職業災害保險自墊醫療費用核退申請」，待相關補助與給付核定後，再向商業保險公司提出理賠申請。