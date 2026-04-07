布局美元保險 進可攻退可守

市場預期，2026年仍行走在降息循環當中，如何在降息環境中面臨利率下降，也能做好退休規劃？永達保經業務副總鞏國祥指出，美元利變型保單具備「進可攻、退可守」特性，目前仍然是市場主流，核心競爭力在於「宣告利率機制」所帶來的增值回饋分享金。另外，利變型終身壽險會隨市場調整宣告利率，且在簽約時即有固定的預定利率，直到保單期滿至終身。

鞏國祥指出，目前市場上較受青睞的商品為美元計價及台幣計價的利變型終身壽險，主要原因是隨著國人的房貸額度、生活費、教育費支出持續攀高，一旦發生身故風險，可以提供一筆高額的理賠金照顧家人，讓累積退休金的過程中能夠安心；若無風險發生則可享有高於市場利率的增值分享金。

換言之，利變型終身壽險主要兼具兩大特性，一是靈活抗通膨，有固定的預定利率加上利變型的機制收益能隨著市場環境動態調整，較能應對長期通膨購買力的侵蝕；另外，也具備多元功能，由於商品多設計具有分期定期給付、高額壽險保障、豁免保險轉換即期年金等，可兼具資產傳承與保障功能。

鞏國祥認為，利變型終身壽險主要吸引三大客群，包括第一、長期資產保守族：追求比定存更高的增值收益，且能接受利率隨市場小幅波動的族群；第二、高資產傳承族：可利用美元保單利率較高，能配置海外標的，善用高額壽險槓桿指定受益人達到家族傳承目的；第三、退休規劃：利用增值回饋金選擇的機制，轉嫁長壽風險對適合不喜歡變化的客群，創造每月或每年的被動收入。

至於利變型保單與市場上的分紅保單、固定利率保單有何不同？鞏國祥指出，利變型有「預定利率」作為底限保障，有向上調整的空間，適合長期持有、沒有時間領回限制的族群；分紅保單則是可享有保險公司的分紅績效，但不保證；固定利率保單則是持有期滿可以領回「明確」的滿期保險金，不受未來市場利率波動影響。

鞏國祥強調，投保美元利變型保單須注意兩大重點，第一，宣告利率非保證，由於宣告利率會隨市場調整，過去的高利率不代表未來，應優先挑選經營穩健、宣告利率政策連續性高的壽險公司；第二，匯率風險評估，建議保戶採用「分批結匯」與「長期持有」策略，利用六到20年的保單周期攤平匯率成本。

鞏國祥指出，很多人認為降息會影響利變的結果，但利變型保單具備「緩降」與「保底」兩大機制，不論市場利率跌到多低，保單內的「預定利率」是寫在保單的條款，是退休規劃最重要的資產安全網之一，加上國人喜愛赴國外旅遊，經常會有使用外幣的需求，從資產配置視角來看，若做好台幣和美元的雙元配置，可以降低匯差損的風險。