專家教你保／投保房貸壽險 掌握三大原則

根據內政部2025年第3季公布的房價負擔能力指標統計，台灣全國房價所得比為9.71倍，顯示家庭需花費近十年的可支配所得才能購置一戶標準住宅；而全國房貸負擔率則達42.42%，意味家庭每月約有四成收入需用於房貸支出，整體購屋與持有成本壓力在北部與主要都會區更為明顯。

高房價時代中，房屋貸款已成多數家庭最重的財務負擔。若家庭任一經濟來源成員遭遇疾病、意外或不幸，房貸壓力極可能在短時間內讓家庭財務失衡。因此，房貸壽險成為近年備受關注的保障工具。

房貸壽險可以在被保險人於房貸期間內發生身故或完全失能時，由保險公司支付壽險理賠金償還剩餘貸款，確保家人不必在失去經濟支柱的同時，還得承擔難以負荷的貸款壓力或失去住家的風險。對許多三明治族、剛成家的年輕家庭，以及貸款金額較高的購屋族而言，是財務安全網中不可或缺的一環。

為發揮房貸壽險保單的最大效益，建議可以掌握以下三大原則：第一，及早規劃投保，避免保障空窗期，許多人習慣等到手頭寬裕才買保險，但風險無法預測。建議與房貸簽約時同步檢視保險需求，避免在貸款初期發生意外卻沒有保障，將貸款風險留給家人。

第二，依收入與家庭責任挑選適合型態，若家庭經濟負擔較重，需同時照顧父母與孩子，建議至少選擇「平準型」或「遞減型」房貸壽險，確保事故發生後，家人能免去房貸壓力，爭取生活上的經濟緩衝。

第三，考慮搭配附加商品的彈性，在規劃房貸壽險時，可以進一步評估是否需要加保其他附加保障。透過彈性搭配，保戶可依自身家庭責任、工作風險和保單購買預算調整保障強度，提升保障完整性，讓房貸壽險的防護力更到位。如法國巴黎人壽近期推出的「福氣保倍三年定期意外傷害保險附約」或「放心保倍一年定期意外傷害保險附約」，都能獲得轉移意外風險的加乘效果。

房價居高不下及家庭責任加重，讓房貸壽險不只是貸款備援工具，更是家庭財務規劃不可或缺的基本保障。比起事故發生後讓家人面臨被迫賣屋或背負貸款的壓力，事先建立好風險防護網的家，才是給家人最好的禮物。

（本文由法國巴黎人壽業務總處業務長暨執行副總經理葉晉嘉提供，記者戴玉翔採訪整理）