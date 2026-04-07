快訊

戰急氣缺…台電找麥寮燃煤電廠救援3個月 是否延長視中東戰況

春雷今將再響！鋒面過境全台壞天氣 中部以北慎防大雨開炸

旅遊陷阱！馬籍遊客來台旅遊網路找包車 惡司機欺人…求助無門

聽新聞
0:00 / 0:00

利變險宣告利率拉高 受青睞

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
據統計，1月投資型保單與利變壽險大賣，業者看好今年銷售都能較去年成長。聯合報系資料照
據統計，1月投資型保單與利變壽險大賣，業者看好今年銷售都能較去年成長。聯合報系資料照

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，而市場預估在5月鮑爾卸任主席前，很可能維持利率不變。相較於其他美元資產，仍維持高宣告利率的美元利變型保單對於保戶而言仍具吸引力，目前已有八家壽險公司將宣告利率拉高至「天花板」4.35%，低檔則維持4.25%。而今年1月整體利變壽險大賣387.2億元，業者同樣看好利變險銷售能較去年成長。

據統計，2025年全年利變壽險銷售達3,176.4億元、年增5.4%，利變年金險賣出54.7億元、年增12%，整體利變險銷售達3,231億元，較2024年賣出3,061億元，年增5.5%；而今年1月利變壽險銷售達383.1億元，較去年同期成長36.2%，利變年金險賣出4.05億元，年減31.4%，整體利變險銷售達387.2億元，較去年同期賣出287.2億元，年增34.8%，銷售動能持續成長。

壽險業者指出，今年初美國聯準會（Fed）基準利率維持不變，在市場降息環境下，使現行美元保單宣告利率水準對民眾仍具吸引力，帶動美元利變型保險商品需求成長；加上壽險業正式接軌IFRS 17及新一代清償能力制度，為厚實合約服務邊際（CSM），壽險公司積極開發並推動期繳型及保障型保險商品，而為了因應超高齡社會趨勢，壽險公司持續開發及推動美元固定利率養老保險商品，滿足民眾退休規劃與傳承需求。

截至3月份，台灣人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、合庫人壽、元大人壽與友邦人壽等八家壽險宣告利率最高皆為4.35%。另外，包含國泰人壽、南山人壽、臺銀人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽與安聯人壽等，最高宣告利率維持在4.3%；富邦人壽、第一金人壽、安達人壽則維持4.25%，並無再進一步上調，顯示業者對利率環境變化的態度仍保持觀望。

友邦人壽 凱基人壽 富邦人壽

延伸閱讀

投資氛圍熱絡 國銀2月富豪戶存款比率探逾3年半新低

市場多變更需穩健布局 宏泰人壽推新美元利變終身壽險強化保障

公股銀熱轉財管獲利引擎 預期今年手續費收入兩位數成長

超夯！壽險業今年前二月誕生三張「百億神單」 銷售超過400億元

相關新聞

2月富豪戶砍存款買基金、債券 高資產市場動能續強

據金管會統計，高資產客戶2月大砍存款，全速轉進基金、債券等風險資產，帶動財管規模飆高，截至2月底，21家國銀高資產財管客戶數2萬2,199人，月增656人，資產管理規模（AUM）2兆3,044億元，月增455億元，雙寫開辦以來同期新高，顯示高資產市場動能續強。

防輸入性通膨 央行緊盯 FOMC 會議紀錄

中央銀行今年在美伊衝突期間加大匯市調節力道，主要考量在於防範新台幣過度貶值進一步推升進口成本，進而擴大通膨壓力。在全球能源價格高檔震盪之際，匯率穩定已成為抑制輸入性通膨的關鍵防線。除穩匯外，央行也緊盯FOMC會議紀要和歷史經驗。

一銀領航淨零轉型 連三年獲永續金融評鑑最高榮譽

為強化金融業ESG（環境、社會、公司治理）風險管理永續影響力，金管會推動永續金融評鑑，並於2日舉辦頒獎典禮，第一銀行憑藉卓越的綠色金融實力及深厚的自然人本關懷，再度蟬聯國內銀行業前25％的佳績，連續三年獲得最高榮譽。

玉山銀行、證券入圍永續金融評鑑前25%

金管會於2日舉辦「第三屆永續金融評鑑」頒獎典禮，玉山銀行及玉山證券雙雙入圍各自業別評鑑前25%，由玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州及玉山證券董事長林晉輝代表接受表揚。不僅是玉山證券首度入選，玉山銀行更是連續三年入選，展現玉山金控子公司在永續的長期投入與深耕，深獲主管機關肯定。

國泰金子公司全數入圍永續金融評鑑前25%

金管會第三屆永續金融評鑑典禮2日登場，國泰金控以「氣候、健康、培力」三大永續發展主軸，引領子公司發揮永續金融影響力，積極落實於日常營運中，永續成果再獲肯定。國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信全數榮獲金融三業永續金融評鑑排名前25%，以具體行動全方位落實ESG，獲得主管機關肯定。

布局美元保險 進可攻退可守

市場預期，2026年仍行走在降息循環當中，如何在降息環境中面臨利率下降，也能做好退休規劃？永達保經業務副總鞏國祥指出，美元利變型保單具備「進可攻、退可守」特性，目前仍然是市場主流，核心競爭力在於「宣告利率機制」所帶來的增值回饋分享金。另外，利變型終身壽險會隨市場調整宣告利率，且在簽約時即有固定的預定利率，直到保單期滿至終身。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。