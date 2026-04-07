利變險宣告利率拉高 受青睞

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，而市場預估在5月鮑爾卸任主席前，很可能維持利率不變。相較於其他美元資產，仍維持高宣告利率的美元利變型保單對於保戶而言仍具吸引力，目前已有八家壽險公司將宣告利率拉高至「天花板」4.35%，低檔則維持4.25%。而今年1月整體利變壽險大賣387.2億元，業者同樣看好利變險銷售能較去年成長。

據統計，2025年全年利變壽險銷售達3,176.4億元、年增5.4%，利變年金險賣出54.7億元、年增12%，整體利變險銷售達3,231億元，較2024年賣出3,061億元，年增5.5%；而今年1月利變壽險銷售達383.1億元，較去年同期成長36.2%，利變年金險賣出4.05億元，年減31.4%，整體利變險銷售達387.2億元，較去年同期賣出287.2億元，年增34.8%，銷售動能持續成長。

壽險業者指出，今年初美國聯準會（Fed）基準利率維持不變，在市場降息環境下，使現行美元保單宣告利率水準對民眾仍具吸引力，帶動美元利變型保險商品需求成長；加上壽險業正式接軌IFRS 17及新一代清償能力制度，為厚實合約服務邊際（CSM），壽險公司積極開發並推動期繳型及保障型保險商品，而為了因應超高齡社會趨勢，壽險公司持續開發及推動美元固定利率養老保險商品，滿足民眾退休規劃與傳承需求。

截至3月份，台灣人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、合庫人壽、元大人壽與友邦人壽等八家壽險宣告利率最高皆為4.35%。另外，包含國泰人壽、南山人壽、臺銀人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽與安聯人壽等，最高宣告利率維持在4.3%；富邦人壽、第一金人壽、安達人壽則維持4.25%，並無再進一步上調，顯示業者對利率環境變化的態度仍保持觀望。