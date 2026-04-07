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投資型保單買氣連七月成長 兩大原因推升成長動能

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
投資市場熱絡，帶動投資型保單銷量連續七個月正成長，今年1月更是大賣751.9億元，改寫近年歷史新高。示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場
投資市場熱絡，帶動投資型保單銷量連續七個月正成長，今年1月更是大賣751.9億元，改寫近年歷史新高。示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場

投資市場熱絡，帶動投資型保單銷量連續七個月正成長，今年1月更是大賣751.9億元，改寫近年歷史新高。壽險業者預期，2026年金融市場前景持續樂觀，台股更是頻創新高，投資型買氣大好，以六大壽險來看，1月新契約保費寫下佳績，投資型商品占大宗，若維持此情況，今年投資型保單銷量有望超越去年。

據壽險公會統計，今年1月投資型壽險新契約保費收入（含非保險合約）為257.86億元，較去年同期128.4億元增加100.8%；投資型年金險新契約保費收入494.04億元，較去年同期250.5億元增加97.2%；1月整體投資型保險商品新契約保費收入751.9億元，較去年同期378.9億元增加98.4%。

壽險公會分析，成長動能主要來自二大原因，第一，延續2025年底投資市場熱絡氣氛，全球主要股市表現穩健，增強民眾對投資型保險商品之信心，推升新契約保費成長動能；第二，壽險公司深化與銀行通路之合作，結合壽險保障、銀行理財服務與投信的投資專業，持續推出貼近民眾對風險保障與資產增值之商品。

回顧過去，投資型保單銷售2021年大賣5,774.7億元，但2022年受到資本市場波動回檔及新台幣兌美元貶值，保戶對投資態度轉趨保守，另因投資型保單高齡條款新制於10月1日起上路，導致投資型商品新契約保費收入大幅降為3,464億元，2023年僅賣出2,565.4億元，2024年股市多頭走勢，投資型商品銷售回升至3,402.6億元，2025年全年投資型保單新契約保費收入達到4,233.93億元，年增24.4%，主要是受到Fed降息影響，國際主要股市表現熱絡，帶動投資氛圍，投資型保單同步受惠。

壽險業者表示，展望2026年，目前全球金融市場受到中東戰爭情勢影響，震盪劇烈，但若後續能夠盡快回穩，主要股市延續多頭格局，則投資型保單銷售動能可望持續。尤其今年利率逐步進入降息循環，資金尋求收益的環境下，投資型商品對於理財需求的吸引力仍高，加上銀行通路銷售力道持續深化，以及壽險公司持續推出結合基金投資與風險保障的商品設計，預期投資型保單全年銷售表現有望優於去年水準，並成為帶動壽險新契約保費成長的重要動能。

壽險業

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