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高雄資產專區 金融版圖擴增要奔「6」字頭了
金融業搶進高雄資產專區熱度升溫。據金管會到3月底統計，已有54家業者進駐、2家審核中，另有5家銀行正申請高資產財管執照，後續可望進軍高雄專區，整體版圖上看61家，涵蓋銀行、壽險、券商與投信投顧，逐步形成國內最大跨境財管聚落。
目前進駐業者包括21家銀行、6家壽險、12家券商及15家投信投顧；另有2家投信申請中，被視為後續擴張動能。隨高資產業務開放持續推進，銀行、投信與券商版圖加速拼圖，財管生態鏈趨於完整。
從業務面來看，各銀行在高雄專區仍聚焦四大主軸，包括家族辦公室、金融資產投組貸款（Lombard Lending）、非證券性質境外基金，以及信託質借鬆綁，同時積極切入保費融資，鎖定高資產客群跨境資產配置需求。
不過，在專區快速擴張之際，市場風險也同步浮現。2月全球私募信貸基金爆發贖回危機，多檔大型基金限制提款甚至暫停贖回，衝擊私募市場信心。
銀行圈透露，多數承作高資產財管業務的國銀均已引進私募信貸商品，高雄亞灣區更是重要銷售據點。儘管台灣目前僅一檔產品「踩雷」，但在市場氣氛轉變下，已有多家銀行選擇延後上架相關商品，暫避這波私募信貸風暴。
因應市場變化，業者也調整產品策略，轉向引進私募股權基金或連結基礎建設等標的，強化資產分散配置，以降低波動衝擊。
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