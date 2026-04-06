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投資氛圍熱絡 國銀2月富豪戶存款比率探逾3年半新低

中央社／ 台北6日電

金管會統計顯示，21家國銀截至2026年2月底高資產客戶管理資產規模（AUM）達新台幣2兆3044億元，月增455億元。投資市場氛圍熱絡，牽動富豪投資動向，觀察投資配置，高資產戶存款比率下降至42.7%，創下2022年6月以來新低。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年1月底，已核准21家銀行辦理高資產業務，目前21家銀行皆已開辦財管2.0業務，另有5家業者正在審核中。

金管會銀行局副局長張嘉魁指出，截至2月底高資產客戶數為2萬2199人、AUM達2兆3044億元，分別月增656人與455億元。客戶數與AUM都較去年同期增加，主要是因銀行開辦家數增加，持續推動業務，業者的商品設計能力日漸成熟。

進一步觀察富豪戶資產配置占比情形，2月底存款比率下降到42.7%，基金17.1%，債券14.4%，保險11.9%，以及境外結構型商品7.4%。其中，存款比率下探2022年6月以來新低，基金占比則創2022年1月以來新高。

資產配置狀況若跟去年同期相比，張嘉魁說明，存款比率減少，其他類型皆增加，主要與投資市場氣氛轉強，銀行也增加高收益商品配置，以獲得高報酬。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，截至2月底止，金管會核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等管道辦理高資產客戶業務，2020年以來累計高資產客戶數達1791人，累計交易金額約4791億元，跟去年同期相比，客戶數、累計交易金額分別年增51%與67%。

觀察證券商表現，前3名排名跟1月相同，分別為永豐金證券、國泰證券與兆豐證券，自開業累計到2月底的交易金額分別為2438億元、1059億元與490億元，其餘7家證券商合計804億元。

金管會去年7月啟動高雄專區，截至目前共有21家國銀進駐；保險業部分，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽、新光人壽等6業者已進駐高雄專區。

金管會表示，投信投顧業17家提出申請進駐高雄專區，其中15家已核准，2家審查中。至於券商有12家提出申請，全數皆已核准。

富邦人壽 金管會

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