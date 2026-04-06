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重要棗子產區台南推「棗保險」 補助保費受理到5月31日

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
重要棗子產區台南推「棗保險」補助保費受理到5月31日。圖／台南市政府農業局提供
重要棗子產區台南推「棗保險」補助保費受理到5月31日。圖／台南市政府農業局提供

台南是全台重要棗子產區，近年颱風、豪雨及低溫衝擊棗子產量品質，嚴重影響農民收益甚鉅。市府表示，配合中央政策推動「棗保險」，受理投保到5月31日，呼籲農民踴躍投保，保障生產收益並提升抗災能力。

市長黃偉哲表示，棗子主要分布玉井、楠西、關廟、南化及歸仁等地區。近年受颱風等極端氣候影響，影響農民收益甚鉅。市府積極推動棗保險制度，協助棗農分散經營風險，穩定收益，提升整體農業生產韌性，確保農產供應穩定。

農業局長李芳林表示，為強化農業風險管理，台南市持續配合推動多項農業保險，包括水稻、芒果、木瓜、文旦柚、番石榴、農業設施、養蜂、西瓜、香蕉、高粱、柑橘及棗等項目，並結合農業部農糧署保費補助機制，提供保費補助，減輕農民負擔，提升投保意願，強化整體農業經營風險承擔能力。

農業局指出，棗保險承保地區為玉井區、楠西區、關廟區、歸仁區及南化區；承保範圍為颱風路徑進入承保區域，半徑70公里範圍內，且颱風近中心10分鐘平均風速達每秒28.5公尺（11級風）為理賠啟動條件，並依中央氣象署發布氣象數據辦理理賠，具免勘災及理賠標準客觀明確等優點。

重要棗子產區台南推「棗保險」補助保費受理到5月31日。圖／台南市政府農業局提供
重要棗子產區台南推「棗保險」補助保費受理到5月31日。圖／台南市政府農業局提供

重要棗子產區台南推「棗保險」補助保費受理到5月31日。圖為農民進行吊枝作業／台南市政府農業局提供
重要棗子產區台南推「棗保險」補助保費受理到5月31日。圖為農民進行吊枝作業／台南市政府農業局提供

重要棗子產區台南推「棗保險」補助保費受理到5月31日。圖為農民進行吊枝作業／台南市政府農業局提供
重要棗子產區台南推「棗保險」補助保費受理到5月31日。圖為農民進行吊枝作業／台南市政府農業局提供

低溫 農業部 台南

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