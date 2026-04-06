重要棗子產區台南推「棗保險」 補助保費受理到5月31日

美國總統川普於4月5日表示，美國與伊朗之間的談判持續推進，且已接近達成協議，市場關注中東局勢是否有望出現轉機。川普同時釋出強硬與緩和並存的訊號，指出參與談判的伊朗官員可免於遭受軍事打擊，顯示雙方仍保留對話與協商空間。

2026-04-06 10:50