日本金融廳推虛擬資產業資安三層治理 與台灣VASP路徑雷同

日本金融廳於2月10日至3月11日就「強化虛擬資產交換業等網路安全之行動方針（草案）」公開徵詢意見，期間共收到18件回饋，並於4月3日正式發布最終版本。整體政策架構以「自助、共助、公助」三大面向為核心，建構由業者、產業與政府協力運作的資安治理體系，方向上與台灣強化打詐及防制洗錢，並逐步走向專法的監理趨勢相似。

在制度設計上，日本金融廳強調透過三層防線提升整體資安韌性，首先是自助面向，要求業者落實自我防護，由金融廳重點監控各業者的資安落實情形，檢討並拉高監理手冊的資安水準要求，如資安人力配置、外部審計、委外廠商管理基準等；其次是共助，是指促進業界聯防，讓業界公會建置資安自主規範，提升會員的監察能力，並使業者積極加入資訊共享機構（如 JPCrypto-ISAC），強化整體業界的情報通報機能。

第三是公助，由政府提供支援與後推，金融廳實施區塊鏈相關國際共同研究專案，針對過去國內外交易所遭受攻擊的案例進行分析調查，透過金融業橫向網路安全演習，並持續改善針對虛擬資產業者的演習劇本，針對部分虛擬資產交換業者實施「威脅導向滲透測試（TLPT）」，驗證其防禦機制的有效性。

對照台灣現況，金管會正逐步從洗錢防制登記制度推進至《虛擬資產服務法》立法，持續提高監理強度，涵蓋內部控制、內部稽核及資訊安全等面向。在專法上路前，中華民國虛擬通貨商業同業公會（VASP公會）先設立了包括上下架虛擬資產審查、紀律與防範金融，以及詐騙洗錢暨法遵等三個委員會，強化產業自律與協作機制。