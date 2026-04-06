市場多變更需穩健布局 宏泰人壽推新美元利變終身壽險強化保障

在全球政經局勢持續變動、金融市場波動加劇的環境下，民眾對於長期財務規劃的需求日益提升，無論在金融工具運用或幣別配置上，皆更加重視分散與多元布局，保險規劃亦呈現相同趨勢。因應此一變化，宏泰人壽持續推動美元計價利率變動型終身壽險，結合宣告利率機制，於多變的經濟環境中，為保戶提供兼具穩健性與彈性的方案；不僅強化保險保障，更進一步支援家庭風險管理與資產傳承的整體規劃。

全球政經情勢變動頻繁，致使金融市場亦隨之波動，宏泰人壽看見保戶追求穩定且能靈活應變的保險需求，持續推動美元利率變動型保險商品。考量保戶資金壓力，宏泰人壽以「宏泰人壽美事傳富美元利率變動型終身壽險（UPG）」為解決方案，主打長年期而非躉繳設計，提供6年期或8年期繳費選擇；在享有終身保障的同時，亦滿足保戶資產配置幣別多元的需求，並有助於跨世代財富傳承規劃。

UPG以美元收付，除了提供基本壽險保障外，亦具備長期資產累積潛力。透過宣告利率機制，當利率高於預定利率時，保戶有機會獲得「增值回饋分享金」讓資產累積。給付項目包含增值回饋分享金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金及祝壽保險金，保障範圍完整。

在給付彈性方面，UPG規劃身故保險金（不含喪葬費用保險金）及完全失能保險金可選擇分期定期給付，期間最短5年、最長20年，相較於其他金融產品繁複的行政程序，保險金給付可更切合所需，有效率地達成給付安排，讓家人在被保險人身故或是完全失能後能獲得持續性的經濟支持。

宏泰人壽表示，面對市場不確定性升高與利率環境轉變，利率變動型終身壽險能兼顧壽險保障、資產累積與傳承，透過不同幣別配置，亦可進一步強化整體資產布局，提升風險分散效果。須特別留意的是，利率變動型保險的宣告利率並非保證利率，以美元計價的保單亦會受到匯率波動的影響。

宏泰人壽提醒，保戶投保美元利率變動型終身壽險前應詳閱保單條款，充分了解商品特性與自身權利義務，並回歸保險的本質，以保險保障需求為核心進行相關規劃。在多變的金融環境中，宏泰人壽亦將提供專業的保險諮詢與服務，協助保戶充分掌握趨勢，讓保險配置更穩健、完善。