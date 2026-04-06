本周新台幣在「32」元整數關卡附近 呈多空角力反覆拉鋸

美國總統川普於4月5日表示，美國與伊朗之間的談判持續推進，且已接近達成協議，市場關注中東局勢是否有望出現轉機。川普同時釋出強硬與緩和並存的訊號，指出參與談判的伊朗官員可免於遭受軍事打擊，顯示雙方仍保留對話與協商空間。

匯銀預測，本周國際油價走勢持續牽動金融市場情緒，新台幣兌美元匯價恐在「32」元整數關卡附近反覆拉鋸，短線多空角力未見停歇。

匯銀引述外媒報導，川普強調伊朗必須儘速達成協議並開放關鍵能源航道荷莫茲海峽，否則美方不排除採取激烈軍事行動，甚至「炸毀一切並接管石油」。相關言論突顯美方對能源戰略與地緣政治的高度重視，也讓國際油價與金融市場波動加劇。

針對談判進展，川普先前給的期是在4月6日或之前達成協議。不過，他近日同時在其社群平台Truth Social發文提及「美東時間週二晚間8點」的時間點，外界解讀不一，尚不清楚該時間為新談判期限，或是針對開放荷莫茲海峽的最後通牒。

相較之下，伊朗官方尚未證實雙方接近達成協議，但已承認過去兩週透過第三方進行間接溝通，顯示雙邊互動仍在持續。市場人士指出，雖然談判氣氛略有緩和，但雙方在制裁、核問題及區域安全等核心議題上仍存在顯著分歧。

回顧川普於4月2日的發言，曾預告未來兩至三週將有更猛烈軍事行動，意味短期內局勢恐難迅速降溫。匯銀分析認為，荷莫茲海峽控制權將成為後續發展關鍵。若美方能透過軍事或外交手段確保航道暢通，將有助於油價回落並穩定市場信心。

不過，專家亦提醒，該海峽地形狹窄，易受無人機與小型武器攻擊，對美軍而言屬於高風險的不對稱作戰環境；同時，美伊談判仍存在重大鴻溝，短期內全面和解機率有限。預期未來兩至三週內，局勢可能維持區間震盪，伴隨局部衝突持續發生，對全球金融市場形成壓力。