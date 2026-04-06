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台新元富證券期貨合併 券商市占排名衝全台第4

中央社／ 記者呂晏慈台北6日電

台新新光金控持續推進子公司合併作業，繼投信、人壽子公司之後，證券、期貨子公司也於今天合併，合併後台新證券市占率將由第16名大幅躍升至第4名，台新期貨也由第11名提升至第6名。

台新新光金去年7月24日合併後，同年11月24日完成首宗子公司整合案，由台新投信與新光投信打頭陣完成合併程序；今年1月1日輪到台新人壽與新光人壽合併，以台新人壽為存續公司，並同步更名為「新光人壽」。

金管會今年1月核准台新證券與元富證券、台新期貨與元富期貨合併案，合併基準日訂為4月6日，合併後台新證券、台新期貨為存續公司，由於當天適逢補假，將於4月7日開始對外營業。

台新新光金控也規劃在4月7日舉辦「新元合一證創輝煌」合併茶會，共同歡慶證券、期貨子公司正式完成合併。

根據金管會資料，截至去年底，台新證券原市占率為2.19%，元富證券市占率為2.94%，未來台新證券經紀業務據點將增為55處，市占率預計增加至5.13%，市占率排名由第16名提升至第4名，合併後員工總數為2763人。

此外，合併後台新期貨經紀業務市占率預計增加至4.13%，市占率排名由第11名提升至第6名，合併後員工人數為164人。

台新新光金表示，透過資源整合與專業互補，將進一步提升資本運用效率、強化服務量能，並擴大整體經營規模，為客戶提供更完整、多元且深度的投資交易服務。

至於台新新光金後續剩下銀行子公司還未合併，台新新光金總經理林維俊先前在法說會說明，持續推進銀行子公司整併，目標於今年底前完成，盼藉此強化集團競爭力。

金管會 新光人壽 新光金

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