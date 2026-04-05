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證交所攜台經院與資策會 推出數位雲端、電動機械及生技醫療洞察報告

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為推動「亞洲創新籌資平臺」，臺灣證券交易所攜手國內兩大國家級智庫—台灣經濟研究院產經資料庫與資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)於今(2026)年3月24日正式啟動「前瞻產業研究創新板企業洞察」專題合作計畫。該計畫由頂尖研究機構對前瞻產業定期發布深度產業洞察，提升投資人對於前瞻產業發展脈絡與動態之理解，進而提高創新板公司資訊透明度，並落實投資人教育。今年3月首波推出的研究報告聚焦於「數位雲端（資訊安全服務）」、「電動機械（電動機製造）」及「生技醫療（農業化學品）」等三大產業。

數位雲端產業方面，研析報告指出2025年以來，生成式AI運用於各產業，除同時推動企業IT支出成長外，不少企業將生成式AI服務整合至業務中，帶動AI應用服務快速擴大，造就資安產業仍屬高成長市場。同時生成式AI也帶來全新的資安挑戰，利用生成式AI自動化生成釣魚郵件內文等攻擊方式，導致自動化攻擊頻率提高，促使資安市場穩健成長約10%。展望2026年，受惠AI市場擴張、無人機需求興起及國家政策支持，台灣資業安者憑藉自主研發產品與代理優勢，預期台灣資安產值將可望維持高成長表現，產業景氣可望持續向上。

在電動機械產業方面，研析報告指出2025年全球電動車滲透率達25.5%，每四輛新車就有一輛是電動車。中國為全球主要市場，然電動車關鍵零組件產業競爭激烈，車價惡性競爭、供應鏈高度自行研發，造成非中國廠商進入風險與門檻；歐洲在嚴格碳排放標準帶動下，市場穩定發展，以「多技術路線並行」為發展路徑；美國則受政策變動影響使需求下降，但促成供應鏈向台灣、美國及韓國等國移轉，我國企業在非紅供應鏈效益下，將享有明顯之轉單商機。其中關鍵零組件可應用於新能源交通及機器人電驅動系統領域，展望2026年，相關產業處於快速增長期，可望推升全球電驅動系統解決方案市場規模年增率將提高為7.93%，2024~2029年全球電驅動系統解決方案市場規模之年均複合增長率達8.1%。

生技醫療產業方面，研析報告指出在全球糧食需求持續成長與耕地資源受限下，農業生產模式轉向提升單位產量與資源利用效率，帶動農用化學品需求維持成長。全球生物型農化產品市場成長動能強勁，2025至2030年之年複合成長率達13.7%。未來受全球糧食需求成長及永續農業與減碳政策推動下，農業生產模式轉向提升單位產量與資源利用效率，將帶動農用化學品需求維持成長。

臺灣證券交易所將持續扮演資本市場的推手，透過前瞻產業研究報告計畫的推動，落實投資人保護與教育，引導更多資金挹注於創新企業。證交所承諾將持續優化籌資環境，穩步朝向打造亞洲創新籌資平臺，為台灣資本市場注入經濟發展動能與國際競爭力。未來每個月將針對前瞻產業發布計三至五篇的產業研究報告，歡迎可於證交所創新板官網的「投資人教育列車-前瞻產業研究報告」 (https://www.twse.com.tw/TIB/zh/report.html)、臺灣指數公司IR議合服務平台之IR專區(https://irengage.taiwanindex.com.tw/IRZone)，以及台經院產經資料庫「上市前瞻」專區(https://tie.tier.org.tw/index.aspx)查詢最新產業動態。

資安 台經院 生技 資策會

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