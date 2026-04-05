震盪市況穩健布局 華南e指沖交易月月抽大阪雙人遊

面對全球戰爭陰影籠罩與金融市場劇烈波動，投資環境不確定性升高，投資人面臨嚴峻挑戰。華南永昌證券與客戶並肩應對震盪市況之際，特別推出「華南e指沖交易月月抽 大阪環球影城雙人遊」活動，即日起至6月30日止，投資人僅需透過「華南e指沖」App進行台股或複委託交易，即有機會贏得大阪雙人來回機票與環球影城門票。

在瞬息萬變的盤勢中，投資決策的速度與精準度成為關鍵。華南永昌證券指出，「華南e指沖」App主打高效率交易體驗，提供如同專業投資人大戶等級的操作工具，內建閃電下單、走勢與即時損益三合一等便利功能，協助投資人即時掌握市場節奏，無論是避險或布局反彈機會，都能快速應對。

因應不同屬性投資人的交易習慣，使用「華南e指沖」App電子交易台股上市櫃股票，每達新台幣100萬元可獲得一次抽獎機會；而複委託海外股票交易，加碼每達100萬元更可獲得二次抽獎機會，交易越多中獎機率越高。

華南永昌證券進一步表示，活動期間每月將各抽出「新戶」與「舊戶」各一組得獎者，總計送出六組大獎。每組獎項包含日本大阪雙人來回機票與環球影城門票兩張，兼具投資與旅遊雙重吸引力。

在市場波動加劇的2026年，華南永昌證券邀請投資人善用數位工具累積交易實力，透過「華南e指沖」App掌握投資節奏，在布局財富的同時，也有機會飛往大阪，親身體驗國際級樂園的魅力。