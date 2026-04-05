國銀大陸分行獲利一路降！四大壓力曝光

據金管會統計，2025年國銀大陸分行稅前盈餘降到32.76億元，僅剩2020年史上高峰55.67億元的六成，更連兩年走低。市場認為，房市風險與利差壓縮，已迫使國銀全面收縮對陸布局。

據數據顯示，國銀大陸分行獲利從2020年創高後走低，僅在2023年「曇花一現」回升到53.2億元，但隨後再度轉弱，2024年降到48.6億元，2025年進一步滑落到32.76億元，呈現「反彈後再下探」格局。

金融圈指出，2023年回升主要來自疫情解封後、短暫需求回溫，及人民幣波動帶動的評價收益，屬一次性因素，並未改變整體下行趨勢。

近兩年獲利轉弱，已反映四大結構性壓力。一、房地產風險引爆，呆帳壓力攀升。大陸房市動盪，企業違約與資金鏈風險擴散，銀行需提高備抵呆帳，直接侵蝕獲利。

二、利差被壓縮，本業收益轉弱。大陸降息壓低貸款利率，但外幣資金成本仍高，形成利差縮水，影響核心獲利能力。

三、台商外移，獲利模式瓦解。供應鏈移往東協與回流台灣，過去仰賴的兩岸資金調度與三角貿易金融逐漸失去動能。

四、主動撤出，曝險與資產同步縮水。國銀為降低風險，持續縮減對陸曝險，將資金轉向美國與新南向市場，資產規模下降，也壓抑整體獲利。

市場指出，國銀大陸分行獲利走弱，已不再只是景氣循環，而是經營策略明顯轉向的結果。從過去追求規模與利潤，轉為優先控管風險與資產品質，也意味著大陸市場對國銀的獲利貢獻正持續下滑。

法人指出，在房地產風險、內需疲弱與地緣不確定性仍未解除下，國銀對陸布局短期難再擴張，獲利動能恐持續承壓。