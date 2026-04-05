陸股漲25%也沒用！金融三業一年撤陸逾千億

據金管會截至2026年2月底統計，金融三業對陸曝險回升到7,812.6億元的近五個月高點，年減收斂到1213億元或13%；惟若剔除陸股年漲25%、人民幣升值的評價收益，實質曝險降幅更深，顯示金融業對大陸市場仍持續收縮。

銀行業對陸曝險涵蓋授信、拆存與投資，保險與證券則以投資有價證券為主。2月單月陸股、匯市推升市值，使三業曝險同步回升，屬於「被動增長」，並非資金回流。

若觀察短期動態，銀行業2月底對陸曝險回升到7,236億元，較去年底低點連兩月走升，單月增加2.7%，前二月累計增加228億元，主因是2月人民幣升值 逾1%帶動投資評價上升，占淨值比也回升至14.7%。

然而，拉長時間軸來看，資金撤出趨勢依然明確。銀行業對陸曝險年減1,081億元或13%，仍是三業中減碼主力，占整體減幅近九成。

進一步拆解結構，銀行呈現「全面收縮」，其中以投資部位年減577億元或25%最為顯著，遠高於授信年減416億元或7.7%。

銀行局副局長張嘉魁表示，大陸經濟成長放緩，加上債務與房地產風險升高，使國銀在授信、投資與拆存操作上全面轉趨審慎。

證期投信業方面，2月底對陸曝險也小幅回升至77.8億元，月增約2%，前二月微幅增加；但年減幅高達35%，為三業中收縮最劇烈者。

證期局副局長黃厚銘指出，曝險主要來自券商自營部位，受關稅政策與市場不確定性影響，券商持續減碼大陸有價證券。

保險業同樣呈現「評價回升、實質減碼」的走勢。2月底壽險對陸投資498億元，單月增加1.2%，但前二月仍減少24億元，年減幅達15%。

保險局主秘劉純斌說，月增主要來自人民幣升值與股市上漲推升市值，若剔除股匯市因素，實際投資仍持續下降。

拉長一年來看，人民幣兌台幣年升值約1.2%，上證指數年漲25%，但金融三業對陸曝險仍呈年減，顯示資金撤出力道遠大於市場反彈，金融業對大陸市場態度並未改變。

法人分析，近期人民幣走強反映資金面回穩與產業重估，但內需復甦力道仍不足，房市與信心問題尚未完全化解，後市仍須觀察基本面改善情況。

展望後市，3月上證指數已回檔，單月下跌6.5%，雖人民幣續升值1.3%，但股匯相互抵銷下，料3月金融三業對陸曝險將再度小幅回落，資金保守布局趨勢延續。