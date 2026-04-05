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獨／台新、元富證明合併 總經理由陳立國出線 郭嘉宏專任副董

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
陳立國(圖)將續任合併後的台新證券總經理，原傳出將兼任總座的郭嘉宏，則將改成專任副董事長。記者林俊良／攝影
陳立國(圖)將續任合併後的台新證券總經理，原傳出將兼任總座的郭嘉宏，則將改成專任副董事長。記者林俊良／攝影

台新新光金（2887）旗下台新證券與元富證券合併基準日就在6日，高層人事已經陸續公布。據了解，明日早上10點董事會將通過陳立國續任合併後的台新證券總經理，原傳出將兼任總座的郭嘉宏，則將改成專任副董事長。

知情人士表示，現任台新證券總經理陳立國照著原先規劃，接任合併後的台新證投資銀行總處（承銷部門）執行長。但市場意料之外的是，元富證券總經理張清發原傳出擬接通路總處（經紀部門）執行長，但近日重訊公告最終為元富證資深副總簡銘宏接任，傳出張清發選擇退休離職，可能在業界另尋新職。

因此，當初為了平衡雙邊的考量則順勢化解，董事會明日將通過陳立國續任台新證券總經理，原台新證券董事長郭嘉宏則在合併後專任副董事長，合併後的台新證券董事長如市場先前預期，由元富證券董事長、證券商公會理事長陳俊宏接任。

陳俊宏 台新新光金 元富 台新

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