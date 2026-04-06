快訊

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

聽新聞
0:00 / 0:00

金融業對陸曝險「被動增長」近一年仍大減逾千億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會截至2026年2月底統計，金融三業對陸曝險回升到7,812.5億元的近五個月高點，年減收斂到1,213億元或13%；惟若剔除陸股年漲25%、人民幣升值的評價收益，實質曝險降幅更深，顯示金融業對大陸市場仍持續收縮。 路透
據金管會截至2026年2月底統計，金融三業對陸曝險回升到7,812.5億元的近五個月高點，年減收斂到1,213億元或13%；惟若剔除陸股年漲25%、人民幣升值的評價收益，實質曝險降幅更深，顯示金融業對大陸市場仍持續收縮。 路透

金管會截至2026年2月底統計，金融三業對陸曝險回升到7,812.5億元的近五個月高點，年減收斂到1,213億元或13%；惟若剔除陸股年漲25%、人民幣升值的評價收益，實質曝險降幅更深，顯示金融業對大陸市場仍持續收縮。

銀行業對陸曝險涵蓋授信、拆存與投資，保險與證券則以投資有價證券為主。2月單月陸股、匯市推升市值，使三業曝險同步回升，屬於「被動增長」，並非資金回流。

若觀察短期動態，銀行業2月底對陸曝險回升到7,236億元，較去年底低點連兩月走升，單月增加2.7%，前二月累計增加228億元，主因是2月人民幣升值逾1%帶動投資評價上升，占淨值比也回升至14.7%。

金融三業對陸曝險概況
金融三業對陸曝險概況

然而，拉長時間軸來看，資金撤出趨勢依然明確。銀行業對陸曝險年減1,081億元或13%，仍是三業中減碼主力，占整體減幅近九成。

進一步拆解結構，銀行呈現「全面收縮」，其中以投資部位年減577億元或25%最為顯著，遠高於授信年減416億元或7.7%。

銀行局副局長張嘉魁表示，大陸經濟成長放緩，加上債務與房地產風險升高，使國銀在授信、投資與拆存操作上全面轉趨審慎。

證期投信業方面，2月底對陸曝險也小幅回升至77.8億元，月增約2%，前二月微幅增加；但年減幅高達35%，為三業中收縮最劇烈者。

證期局副局長黃厚銘指出，曝險主要來自券商自營部位，受關稅政策與市場不確定性影響，券商持續減碼大陸有價證券。

保險業同樣呈現「評價回升、實質減碼」的走勢。2月底壽險對陸投資498億元，單月增加1.2%，但前二月仍減少24億元，年減幅達15%。

保險局主秘劉純斌說，月增主要來自人民幣升值與股市上漲推升市值，若剔除股匯市因素，實際投資仍持續下降。

拉長一年來看，人民幣兌台幣年升值約1.2%，上證指數年漲25%，但金融三業對陸曝險仍呈年減，顯示資金撤出力道遠大於市場反彈，金融業對大陸市場態度並未改變。

法人分析，近期人民幣走強反映資金面回穩與產業重估，但內需復甦力道仍不足，房市與信心問題尚未完全化解，後市仍須觀察基本面改善情況。

展望後市，3月上證指數已回檔，單月下跌6.5%，雖人民幣續升值1.3%，但股匯相互抵銷下，料3月金融三業對陸曝險將再度小幅回落，資金保守布局趨勢延續。

延伸閱讀

淨值比 銀行業 金管會

延伸閱讀

金融三業2月底對中國大陸曝險7812億元 小幅回升

全球私募信貸爆雷潮！黑石、貝萊德全中招 台灣曝險曝光

王道銀：對中東曝險可控

越南、陸股 上周創佳績

相關新聞

本周新台幣在「32」元整數關卡附近 呈多空角力反覆拉鋸

美國總統川普於4月5日表示，美國與伊朗之間的談判持續推進，且已接近達成協議，市場關注中東局勢是否有望出現轉機。川普同時釋出強硬與緩和並存的訊號，指出參與談判的伊朗官員可免於遭受軍事打擊，顯示雙方仍保留對話與協商空間。

金融業對陸曝險「被動增長」近一年仍大減逾千億元

據金管會截至2026年2月底統計，金融三業對陸曝險回升到7,812.5億元的近五個月高點，年減收斂到1,213億元或13%；惟若剔除陸股年漲25%、人民幣升值的評價收益，實質曝險降幅更深，顯示金融業對大陸市場仍持續收縮。

國銀大陸分行 面臨四壓力

據金管會統計，2025年國銀大陸分行稅前盈餘降到32.76億元，僅剩2020年史上高峰55.67億元的六成，更連兩年走低。市場認為，房市風險與利差壓縮，已迫使國銀全面收縮對陸布局。

獨／台新、元富證明合併 總經理由陳立國出線 郭嘉宏專任副董

台新新光金旗下台新證券與新光證券合併基準日就在6日，高層人事已經陸續公布。據了解，明日早上10點董事會將通過陳立國續任合併後的台新證券總經理，原傳出將兼任總座的郭嘉宏，則將改成專任副董事長。

超車法國、義大利！台灣外匯存底衝上全球第7 南韓慘跌出前10

台灣外匯存底達6055億美元（約新台幣20兆元），全球排名第7，超越義大利和法國；韓國則在美元持續走強之際動用外匯存底捍...

王道銀：對中東曝險可控

王道銀行昨（1）日舉行線上法說會，針對中東曝險，總經理李芳遠指出，王道銀行在中東地區的曝險金額低，主要持有中東區域大型企業或具政府背景金融機構的高信評債券，持有部位占本行總債券部位不到1%，占比僅有0.76%，也無任何中東地區的授信部位，因此曝險可控，另外，客戶目前也維持正常。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。