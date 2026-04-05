元大金控集團落實永續經營 旗下三公司獲永續金融評鑑前段班肯定

為強化金融業投入淨零轉型與永續發展的推動力道，金融監督管理委員會4月2日表揚第三屆「永續金融評鑑」獲評前段班(前25%)的金融機構；元大金控集團於永續發展綜合指標、環境、社會及公司治理等面向表現優異，旗下證券、銀行及投信子公司積極培育永續金融人才，攜手客戶、員工及合作夥伴共創長期價值，帶動產業及社會朝永續發展之路邁進，於23家證券、34家銀行及15家投信等受評鑑金融機構中，獲該產業排名前25%之肯定。

依循元大金控集團永續發展策略藍圖，元大證券、元大銀行及元大投信將永續經營理念融入企業文化與營運策略，以「減碳營運，邁向淨零未來」為核心，導入內部碳價機制（ICP），參考科學基礎減碳目標（SBT），全面推動低碳營運，持續與國際接軌，落實永續資訊揭露，致力發展具永續精神之商品與服務。

元大證券於2025年擔任國內首檔上櫃公司發行的永續發展轉換公司債主辦承銷商，為中小企業參與永續發展債券市場樹立典範，連續2年獲永續金融評鑑為前25%之證券業者。元大銀行深化氣候機會與風險影響評估，藉由企業議合與提供多元綠色金融商品，實質協助產業低碳轉型，連續3年評鑑名列前茅。元大投信完善盡職治理，持續擴大USR產官學影響力，於2023年為投信業界唯一自願性揭露永續報告書的公司，也是唯一獲評前25%「二連霸」的投信業者。

永續金融評鑑由金管會、台灣金融研訓院、中華民國證券暨期貨市場發展基金會等相關周邊單位及外聘專家學者組成「永續金融評鑑委員會」，針對受評機構2024年揭露之年報、公司網站或永續報告書等公開資訊及相關佐證資料進行評鑑，按各業別公布前25%機構名單，以激勵優良金融業者發揮標竿功能。