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金融三業2月底對中國大陸曝險7812億元 小幅回升

中央社／ 台北5日電

金管會統計顯示，金融三業截至今年2月底對中國曝險為新台幣7812.55億元，小幅月增198.19億元，不過仍是年減13.44%。金管會指出，以保險業來看，上升原因部分是人民幣升值、上海股市上揚所致，雖然整體未續創歷史新低，但仍是相對較低水位。

金管會統計金融三業對中國曝險，統計對象涵蓋本國銀行業、壽險業及產險業、證券期貨投信投顧業，其中最大宗曝險來自銀行業，占整體比例約92%。

根據金管會統計，截至今年2月底止，金融三業對中國曝險規模合計為7812.55億元，雖然月增198億元，但是整體呈現年減13.44%。

本國銀行截至2月底對中國曝險金額7236.75億元，月增190.71億元，年減13%。金管會銀行局副局長張嘉魁指出，近年銀行持續關注中國風險，由於中國經濟成長趨緩、債務跟房地產風險增加，業者對資金拆存也相對保守。

保險業截至2月底對中國曝險金額為498億元，月增6億元，但仍年減15%。金管會保險局主秘劉純斌指出，業者實際上仍持續調節曝險，此次小幅月增主要受到人民幣升值與上海股市上揚帶動。

證券期貨投信投顧業截至2月底對中國曝險77.8億元，月增1.48億元，年減幅仍達35%。金管會證期局副局長黃厚銘說明，如果跟去年同期來看，受到關稅政策潛在影響，券商財務性投資部分，減少中國有價證券投資。

銀行業 上海 金管會

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