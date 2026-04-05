超車法國、義大利！台灣外匯存底衝上全球第7 南韓慘跌出前10

台灣外匯存底達6055億美元（約新台幣20兆元），全球排名第7，超越義大利和法國；韓國則在美元持續走強之際動用外匯存底捍衛韓元，導致其外匯存底自2000年以來首度跌出全球前10名。

韓國「中央日報」報導，韓國中央銀行「韓國銀行」日前表示，截至3月底，韓國外匯存底為4236.6億美元，較前月減少39.7億美元，為11個月來最大單月降幅。

韓國外匯存底截至2月底為4276億美元，位居全球第12名。

韓國銀行官員指出：「外匯存底減少，主因在於美元3月走強，導致以其他貨幣持有的資產折算成美元後價值下滑。政府也動用部分外匯存底穩定外匯市場，包括與國家退休基金（NPS）進行貨幣互換。」

此外，儘管韓國2月外匯存底較前月增加17億美元，仍被義大利與法國超越。韓國銀行將此歸因於金價上漲。

韓國以黃金取得成本計算外匯存底，義大利與法國則採市價計算。義法兩國分別為全球第3、第4大黃金持有國。

中國外匯存底居全球之冠，達3.43兆美元，其次為日本的1.41兆美元；其後依序為瑞士（1.11兆美元）、俄羅斯（8093億美元）、印度（7285億美元）、德國（6633億美元）、台灣（6055億美元）、義大利（5012億美元）、法國（4950億美元）、沙烏地阿拉伯（4763億美元）及香港（4393億美元）。