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台新新光金贊助職棒味全龍 總座林維俊擔任主場開球嘉賓

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控總經理林維俊(左二)擔任擔任主場開球嘉賓，展現集團對棒球運動的支持。台新新光金控／提供
台新新光金控總經理林維俊(左二)擔任擔任主場開球嘉賓，展現集團對棒球運動的支持。台新新光金控／提供

WBC世界棒球經典賽甫於上月落幕，中華職棒例行賽緊接而至，持續引燃球迷的熱情。由台新新光金控贊助的職棒味全龍隊，於4月3日在天母棒球場進行主場開幕戰，由臺北市副市長林奕華擔任開球嘉賓，台新銀行暨台新育樂副董事長吳昕豪帶領旗下台新育樂的同仁一起觀賞賽事；4月4日的賽事，則是由台新新光金控總經理林維俊擔任開球特別來賓。台新新光金控高規格的參與味全龍的賽事，充分展現集團對棒球運動的支持。

林維俊表示，台新新光金控持續秉持「認真、創新、永續」的企業精神，支持各項體育活動及選手。對於受到廣大球迷關注的職棒賽事，今年更進一步偕同旗下各子公司共有參與支持，包括新光人壽、台新銀行、台新證券都投入贊助味全龍隊的行列。台新新光金控擴大對職棒賽事的投入，希望能為國內職棒的發展善盡心力，這也是響應聯合國永續發展目標(SDGs )的具體作為，為確保及促進各年齡層健康生活與福祉而努力。

台新新光金控長期支持體育發展，更致力投入國內運動選手的培育，已連續20年贊助南投空手道隊，成功孕育出谷筱霜、辜翠萍等亞運金牌好手，近期也宣布贊助奧運跆拳道國手羅嘉翎及街舞新星許馥雅。羅嘉翎多年代表國家隊出戰，在2020年東京奧運一舉奪下銅牌，實力備受肯定；許馥雅則以精湛霹靂舞技，成為台灣史上最年輕B-Girl(女性舞者)冠軍。林維俊說明羅嘉翎及許馥雅兩位選手在賽場上拚戰的精神，與台新新光金的「認真」精神不謀而合。兩位選手今年將有望代表臺灣參加四年一次的亞運盛會，台新新光金期盼做為選手的後盾，讓選手全心備賽、爭取佳績，為國家締造殊榮。

台新新光金控持續貫徹「取之於社會、用之於社會」理念，積極投入運動賽事及選手發展，多次榮獲運動部運動推手獎肯定。除了贊助體育項目之外，也進一步將體育與公益結合，如連續十四年舉辦高球慈善配對賽，邀請長期贊助的女子高球選手錢珮芸、蔡佩穎等人與客戶揮桿獻愛心，致力打造善的循環。台新新光金控將持續深耕體育，致力成為國內運動選手最堅強的智慧好夥伴。

台新新光金控 味全龍 新光金控 林奕華

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