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威廉博萊：各國央行可能下半年才入市買金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

威廉博萊（William Blair）新興市場債券團隊資深企業信貸分析師施蒙妮（Alexandra Symeonidi）指出，展望未來，在中東戰事影響下，黃金短期內或仍面對多項不利因素，包括美元強勢、央行立場更趨鷹派及投資者資金流出。然而，從中期來看，黃金的吸引力仍然存在。預期價格環境及分散配置需要，可能會在2026年下半年促使各國央行入市買金。

施蒙妮表示，地緣政治風險上升通常對黃金有利，但這次情況不同，因為正面對一場石油供應危機，美元及債券殖利率雙雙走高，而這兩項因素均不利金價。過去幾年黃金與美元之間的負相關性有所增強，這是金價下跌的部分原因。2025年及2026年黃金上漲是由投資者資金流入所帶動，股市下跌之際投資者需要提高流動性，導致部分資金流動逆轉。在高油價環境下，各國央行立場轉趨鷹派，亦對金價構成阻力。

施蒙妮表示，由於中東戰事推高能源成本，對亞洲貨幣造成壓力，黃金及白銀ETF出現拋售潮，相信現階段投資者或正利用黃金的流動性來應付其他資金需要。黃金作為避險資產的吸引力依然存在，或會帶動金價在未來數季回升。黃金是優質的對沖工具，有時能發揮類似保險的作用。然而，隨著地緣政治動盪加劇，高油價及股市表現將引發財政與國際收支問題，央行及投資者或會出售部分黃金，以應付流動性需求。

在央行活動方面，央行在2025年的黃金買盤仍處於高位，但低於2022年至2024年期間，這可能與金價上漲令黃金在外匯儲備中的比重提高有關。這輪金價回調理應更有利央行買入黃金，但亞洲國家央行正忙於應付其他優先事項，對買入黃金的前景增添變數，這些優先事項包括穩定匯率、緩解財政憂慮，以及處理石油進口國的國際收支惡化問題。

吸引力 中東戰事 金價

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