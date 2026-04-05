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3月外匯存底餘額估下滑 市場關注是否跌破6,000億美元
中央銀行將於7日公布3月外匯存底數據，同時揭露2025年第4季外匯市場干預情形。市場高度關注，在外資大舉撤出與非美貨幣走貶壓力下，3月外匯存底是否跌破6,000億美元整數關卡。
根據目前統計，央行去年第4季在外匯市場操作轉為「淨賣匯」68.48億美元，顯示在資金外流壓力升高情況下，央行進場提供美元流動性，以穩定匯市波動。相較之下，去年第3季仍為淨買匯12.87億美元，反映不同季度間資金流向與匯市情勢明顯轉變。
觀察近期資金動向，3月外資大幅賣超台股，累計金額高達新台幣9,682億元，帶動資金大舉匯出並推升美元需求。受此影響，新台幣兌美元匯率3月累計貶值7.29角、貶幅約2.3%。市場普遍估計，3月外資匯出規模已突破200億美元大關。在此背景下，央行透過拋匯提供市場美元流動性，亦對外匯存底形成消耗。2月外匯存底餘額為6,054.9億美元，若3月持續動用存底調節匯市，外匯存底跌破6,000億美元的可能性不低，亦將終止先前連續三個月的回升走勢。
另，央行已調整資訊揭露機制，將干預匯市相關數據由半年公布一次，改為每季公布一次。此次4月7日發布的資料，為聯合聲明後的第二次揭露，透明度進一步提升。
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