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金融界「奧斯卡」登場 第13屆菁業獎報名起跑

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

由台灣金融研訓院主辦、金管會農業部指導的台灣傑出金融業務「菁業獎」，為每兩年選拔一次的金融重要獎項，素有金融界「奧斯卡」美譽。第13屆菁業獎選拔活動將於4月1日起至7月15日正式受理報名，官網於4月1日上午九點正式起跑。本屆獎項與時俱進，緊扣當前社會最關注的「防制詐騙」與「高齡化」議題，展現金融業守護民眾財產與落實普惠金融的決心。

為持續配合政府打擊詐騙的政策方向，第13屆菁業獎在機構獎部分獎項的評審項目及參考因素中納入「防制詐騙成效」，除持續表揚業務創新與營運成效外，更鼓勵金融機構完整呈現過去兩年來在識詐、阻詐上的推動成效，希望藉此肯定金融業將防詐機制融入金融服務與業務推展，以實際行動守護民眾財產安全。

因應台灣已邁入超高齡社會，第13屆菁業獎特別獎主題訂為「普惠金融推動獎－樂齡友善」，表揚金融機構過去兩年來針對年滿65歲以上樂齡族群所推出的金融商品、服務流程或各項友善措施。無論是在提升金融資訊揭露的易讀性、優化服務流程設計，或強化樂齡族群的防詐與金融教育宣導等面向，只要具有具體推動成果的金融機構，皆歡迎踴躍報名參選。

菁業獎自設立以來，始終是引領台灣金融業創新與進步的重要指標，期能透過選拔樹立同業楷模，促進金融界觀摩學習。第13屆菁業獎簡章、說明會及報名表等相關訊息可上金融研訓院網站查詢。為了提供金融業界更詳盡的活動資訊，金融研訓院將於4月10日於台北院本部（台北市羅斯福路三段62號）舉辦第13屆台灣傑出金融業務菁業獎參選說明會，歡迎有興趣的機構至該院網站報名參加。

農業部 金管會 金融業

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