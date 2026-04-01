智通強化金融科技布局 小額放貸業務下半年有望試營運

智通科創（8932）去年在軟體事業大步成長的帶動下，營運成績寫下歷史新高，持續推動軟體業務的同時，公司也積極拓展新事業，為公司營運添磚加瓦，而金融科技就是主要項目之一，公司持續優化FinShell Pay平台，並收購印度當地NBFC執照公司，以利開展小額放貸業務，目標下半年開始試營運。

智通表示，目前與印度當地 NBFC 執照公司 Letul Investments Private Limited已簽署 100% 股權收購協議，接下來將陸續交割，第一階段為25%，公司目標在四月底前完成；剩餘部分將有可能一次完成，並向印度RBI申請核准，接下來便能夠開展小額放貸業務。

而為了日後放貸業務能夠更加順利，智通近期也針對FinShell Pay平台上的貸款超市進行優化，將其轉變為LSP（Loan Service Provider）平台，與貸款方進行深度整合，將身分驗證、審核、放款及還款等行為都留在平台上，智通就能夠掌握更多資料及數據，完善未來自營時的風控模型。