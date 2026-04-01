推動兒童理財教育有成 瀚亞榮獲金鑽獎永續公益獎

瀚亞投信近年積極投入台灣社區發展，在企業社會責任（CSR）領域持續累積具體成果。透過金融教育推廣與多元公益行動，不僅在台灣深耕兒童理財教育，更同步於內部培訓講師與志工，形塑長期且可持續的公益影響力，並憑藉其在永續公益上的投入與成效，榮獲第29屆傑出基金金鑽獎「永續公益獎」肯定。

瀚亞投信以四大面向落實企業社會責任，包括：CHA-CHING 兒童理財教育、偏鄉小學一日理財課程、與非營利組織合作推動志工活動，以及完善員工福祉，持續以實際行動回應社會需求，發揮金融專業的正向影響。

其中，CHA-CHING 兒童理財教育計畫在台灣已推行超過十年，累計約48萬名學童與1.1萬名教師受惠。截至目前，CHA-CHING 計畫已於基隆市、新北市、桃園市、台中市、新竹縣、台北市、宜蘭縣等七個縣市推展，累計合作42所小學，並於2026年持續拓展至更多校園，朝向全台各縣市皆能參與的長期願景穩健邁進。

為縮小城鄉教育資源差距，瀚亞投信亦將兒童理財教育延伸至偏鄉地區，邀請合作的偏鄉小學學童至台北參與一日體驗活動，安排結合理財學習的課程、遊戲、動畫及桌遊，並搭配台北101參訪行程，透過多元且生活化的方式，協助學童建立正確的金錢觀念。

除實體課程推廣外，瀚亞投信也重視數位工具的普及性，自2023年起於台灣推出數位理財遊戲，讓學童可透過約兩小時的線上闖關體驗學習理財知識，進一步擴大學習觸及面，加速推動普惠金融的實踐。

展望未來，瀚亞投信將持續深化金融教育的內容與形式，結合數位科技、跨界合作與員工志工能量，擴大公益影響的深度與廣度，期望讓更多不同背景的孩子都能具備健全的財務素養，為社會培養具備正確金錢觀與風險意識的下一代，持續以金融專業回饋社會，落實企業永續發展的核心價值。