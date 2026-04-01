快訊

WBC國手出包！3球星深夜飯店喧嘩挨轟「像猴子」 樂天致歉：已處分

外送員遭混凝土車輾成兩截慘死 新影片視角曝摔車前疑「比手勢」

王子又出事！昔捲粿粿婚變 今爆閃兵遭警方拘提、住處被搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

青年超悶！39歲以下平均存款15萬 七成三背債

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
人力銀行調查，39歲以下青年，38.1%每月收支平衡，但有40.2%屬於有財務赤字，七成三青年勞工目前有負債。示意圖。圖/本報系資料照片
人力銀行調查，39歲以下青年，38.1%每月收支平衡，但有40.2%屬於有財務赤字，七成三青年勞工目前有負債。示意圖。圖/本報系資料照片

雖然早已擺脫疫情衝擊，不過生活正面臨通膨壓力，對於期盼「三十而立」的青年勞工來說，真的能心想事成嗎？還是多數屬於青貧族？yes123求職網「青年勞工生活甘苦調查」調查發現，39歲以下青年，38.1%每月收支平衡，但有40.2%屬於有財務赤字；更不堪的是，七成三青年勞工目前有負債；平均名下存款只有15萬元。

根據yes123求職網調查發現，把收入減掉支出後，「39歲(含)以下」的勞工衡量目前「每月財務狀況」，大致出現「三分天下」的情況：其中38.1%屬於「收支平衡」；還有21.7%算是「收入大於支出」；剩下的40.2%屬於「出現財務赤字」。

雖然現階段「個人名下」的總存款，平均還有14.9萬元，只是其中仍有22.4%表示，自己是「沒有存款(0元)」，淪為「零存族」下場。

假如突然失業，以「存款與開銷」估計，平均最長可支撐2.6個月(78天)，仍然「生活無虞」；不過這當中仍有三成三(33.4%)透露，其實「完全無法支撐(0個月)」。

「雪上加霜」的還有這件事，合計有72.7%青年勞工透露，目前自己「有負債」：其中44.4%屬於「有負債，而且造成沉重經濟壓力」；28.3%屬於「有負債，但沒有造成沉重經濟壓力」。

同時在可複選狀況下，造成青年勞工負債的主因，又依序為：「學貸」(47.6%)、「一般信用貸款」(43.7%)、「卡債」(37.8%)、「車貸」(24.4%)，以及「替家人親友背債」(23.3%)、「房貸」(21.1%)、「投資失利」(17.7%)、「創業失敗」(15%)。

解讀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，即使早已擺脫疫情變數，但目前處於通膨時代，青年勞工的財務狀況惡化，甚至可能需要紓困、金援。加上出社會迄今的物價變化，一旦又離鄉工作，光是外食費、房租這兩大項，不知道已吃掉多少薪水的漲幅。同時處於高房價時代，無奈成為「無殼蝸牛」，更擔心自己淪為「啃老族」、「躺平族」。

楊宗斌指出，雖然今年基本工資「十連升」，已調高到2.95萬元，但之前青年勞工曾飽受「22K低薪魔咒」影響，以及打零工維生的「非典型就業」模式崛起；另一方面可能又有學貸，或者需要分擔家計，因此實際總存款數字若想保持「有感」增加的速度，恐怕存在一定難度。

楊宗斌建議，青年務必提前做好財務規劃，像是有正確的理財概念，應該是「收入先減去儲蓄、投資，才是等於開銷、支出」，並透過「複利效果」，逐漸累積小小財富，才有能力去爭取其他圓夢的機會。

求職 青年

延伸閱讀

保全月薪38K太爽卻不安？他掙扎「趁年輕學其他技能」 內行人曝實用建議

每月被動收入3萬！36歲上班族只買這3檔 一票網友跪了：穩領9％以上年化利息

（不上網）堆高退休金 少年郎拚投資

相關新聞

推動兒童理財教育有成 瀚亞榮獲金鑽獎永續公益獎

瀚亞投信近年積極投入台灣社區發展，在企業社會責任（CSR）領域持續累積具體成果。透過金融教育推廣與多元公益行動，不僅在台灣深耕兒童理財教育，更同步於內部培訓講師與志工，形塑長期且可持續的公益影響力，並憑藉其在永續公益上的投入與成效，榮獲第29屆傑出基金金鑽獎「永續公益獎」肯定。

青年超悶！39歲以下平均存款15萬 七成三背債

雖然早已擺脫疫情衝擊，不過生活正面臨通膨壓力，對於期盼「三十而立」的青年勞工來說，真的能心想事成嗎？還是多數屬於青貧族？yes123求職網「青年勞工生活甘苦調查」調查發現，39歲以下青年，38.1%每月收支平衡，但有40.2%屬於有財務赤字；更不堪的是，七成三青年勞工目前有負債；平均名下存款只有15萬元。

南山產物升級旅綜險保障 提高海外門急診給付比例

投保旅遊不便險迎來新規定。產險公會在4月1日完成「不便險通報平台」的建置，定額給付型旅遊不便險之投保規範也跟著調整，每人最多投保2張，且同一產險公司限投保1張，代表過去透過投保多張保單、提高保障的方式將不再適用，因此民眾在選擇保障時應該更重視完整保障。為協助民眾在新制度下仍能獲得足以支應旅程風險的保障，南山產物即日起全面升級業務員通路銷售之旅綜險保障內容，並同步推出「來電・保平安」服務，只要一通電話，出國前一小時，即可完成投保。

全支付深化三大票券策略 4月牌照稅、通勤與生活消費最高享10%回饋

每年4月牌照稅開徵，連帶學雜費與各項生活帳單陸續報到，民眾荷包壓力明顯升溫。全支付持續深耕生活金融服務，今年於台灣票據交換所舉辦的「114年金融機構暨電子支付機構推廣獎勵活動」中，憑藉亮眼的業務成長與創新應用，榮獲「創新卓越獎」，展現其在生活金融領域的領先實力。

大馬刷卡年增近9成！兆豐銀搶東南亞旅遊潮 刷卡回饋最高衝5%

東南亞最夯旅遊國家換人當！隨著馬來西亞國際旅客到訪量正式超越區域龍頭泰國，根據兆豐銀行統計，2025年兆豐卡在馬來西亞的簽帳金額年增高達近9成，而鄰近的新加坡也年增近5成。看好星馬消費力道突飛猛進，兆豐銀行也宣布，廣受卡友喜愛的信用卡「優惠自由選」第2季將翻新優惠類別，五大指定加碼通路將涵蓋「日韓星馬」、「旅遊平台」、「行動支付」、「百貨通路」與「居家量販」，提供額外加碼1%的現金回饋，再加上兆豐「宇宙明星BT21信用卡」或「Mega One信用卡」本身優惠，整體回饋最高國外5%、國內5.5%。

第一金擴大永續金融影響力 接棒第四屆先行者聯盟主席

國內六家金控齊力推動永續金融先行者聯盟，今年由第一金控接棒聯盟第四屆輪值主席，第一金昨（31）日舉辦啟動記者會，第一金控總經理方螢基表示，第一金控將在金管會指導下，接續前三屆奠定的基礎，偕同聯盟夥伴發揮投融資影響力，帶動產業落實低碳轉型，成為企業邁向永續轉型的重要策略夥伴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。