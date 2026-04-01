青年超悶！39歲以下平均存款15萬 七成三背債

雖然早已擺脫疫情衝擊，不過生活正面臨通膨壓力，對於期盼「三十而立」的青年勞工來說，真的能心想事成嗎？還是多數屬於青貧族？yes123求職網「青年勞工生活甘苦調查」調查發現，39歲以下青年，38.1%每月收支平衡，但有40.2%屬於有財務赤字；更不堪的是，七成三青年勞工目前有負債；平均名下存款只有15萬元。

根據yes123求職網調查發現，把收入減掉支出後，「39歲(含)以下」的勞工衡量目前「每月財務狀況」，大致出現「三分天下」的情況：其中38.1%屬於「收支平衡」；還有21.7%算是「收入大於支出」；剩下的40.2%屬於「出現財務赤字」。

雖然現階段「個人名下」的總存款，平均還有14.9萬元，只是其中仍有22.4%表示，自己是「沒有存款(0元)」，淪為「零存族」下場。

假如突然失業，以「存款與開銷」估計，平均最長可支撐2.6個月(78天)，仍然「生活無虞」；不過這當中仍有三成三(33.4%)透露，其實「完全無法支撐(0個月)」。

「雪上加霜」的還有這件事，合計有72.7%青年勞工透露，目前自己「有負債」：其中44.4%屬於「有負債，而且造成沉重經濟壓力」；28.3%屬於「有負債，但沒有造成沉重經濟壓力」。

同時在可複選狀況下，造成青年勞工負債的主因，又依序為：「學貸」(47.6%)、「一般信用貸款」(43.7%)、「卡債」(37.8%)、「車貸」(24.4%)，以及「替家人親友背債」(23.3%)、「房貸」(21.1%)、「投資失利」(17.7%)、「創業失敗」(15%)。

解讀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，即使早已擺脫疫情變數，但目前處於通膨時代，青年勞工的財務狀況惡化，甚至可能需要紓困、金援。加上出社會迄今的物價變化，一旦又離鄉工作，光是外食費、房租這兩大項，不知道已吃掉多少薪水的漲幅。同時處於高房價時代，無奈成為「無殼蝸牛」，更擔心自己淪為「啃老族」、「躺平族」。

楊宗斌指出，雖然今年基本工資「十連升」，已調高到2.95萬元，但之前青年勞工曾飽受「22K低薪魔咒」影響，以及打零工維生的「非典型就業」模式崛起；另一方面可能又有學貸，或者需要分擔家計，因此實際總存款數字若想保持「有感」增加的速度，恐怕存在一定難度。

楊宗斌建議，青年務必提前做好財務規劃，像是有正確的理財概念，應該是「收入先減去儲蓄、投資，才是等於開銷、支出」，並透過「複利效果」，逐漸累積小小財富，才有能力去爭取其他圓夢的機會。