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南山產物升級旅綜險保障 提高海外門急診給付比例

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山產物全面升級旅綜險保障，提高海外門急診給付比例，並同步推出「來電・保平安」服務，只要一通電話，出國前一小時，即可完成投保。圖／南山產物提供
南山產物全面升級旅綜險保障，提高海外門急診給付比例，並同步推出「來電・保平安」服務，只要一通電話，出國前一小時，即可完成投保。圖／南山產物提供

投保旅遊不便險迎來新規定。產險公會在4月1日完成「不便險通報平台」的建置，定額給付型旅遊不便險之投保規範也跟著調整，每人最多投保2張，且同一產險公司限投保1張，代表過去透過投保多張保單、提高保障的方式將不再適用，因此民眾在選擇保障時應該更重視完整保障。為協助民眾在新制度下仍能獲得足以支應旅程風險的保障，南山產物即日起全面升級業務員通路銷售之旅綜險保障內容，並同步推出「來電・保平安」服務，只要一通電話，出國前一小時，即可完成投保。

南山產物升級旅綜險專案「金平安PRO 6」，保障包括班機延誤給付金額由新台幣5,000元提高至6,000元，且由一次式調整為累進式給付，最高可給付12,000元；海外突發疾病門診保障由住院保額的1%提高至3%，急診保障由1%提高至10%。以旅平險保額1,000萬元的方案為例，門診醫療保障可達3萬元、急診醫療保障可達10萬元；另因韓國近年已成國人熱門旅遊目的地之一，本次也將韓國納入海外突發疾病的特定地區限額調整係數表，韓國旅遊時若遇到突發疾病，相關給付高達原保障的200%。

南山產物認為，近年國人海外旅遊型態轉變，自由行與短天期行程比例增加，出國頻率提高，也帶動旅遊保險投保需求提升。在保障內容升級的同時，亦可善用「來電・保平安」電話投保服務，事前完成資料與付款約定後，未來每次出國前僅需撥打一通電話，即可依既有約定內容完成當次投保，無須重複填寫資料與處理付款流程，使保障規劃兼顧完整性與便利性。

民眾如有旅遊保險投保需求，或欲申請「來電・保平安」服務，皆可洽業務員辦理，並依自身旅遊型態與需求進行規劃，在新制上路後及早完成投保安排，以確保旅程保障完整到位。

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