全支付深化三大票券策略 4月牌照稅、通勤與生活消費最高享10%回饋

每年4月牌照稅開徵，連帶學雜費與各項生活帳單陸續報到，民眾荷包壓力明顯升溫。全支付持續深耕生活金融服務，今年於台灣票據交換所舉辦的「114年金融機構暨電子支付機構推廣獎勵活動」中，憑藉亮眼的業務成長與創新應用，榮獲「創新卓越獎」，展現其在生活金融領域的領先實力。

以「全聯」為生態核心，全支付持續深化生活、交通與繳費等高頻場景，並透過全聯消費領周邊「生活圈回饋券」、完成繳費領「生活樂購券」與乘車碼交易領「通勤樂購券」三大機制，擴大生活場景覆蓋。三大機制皆透過「行為觸發」取得，將消費、通勤與繳費無縫串連，打造貼近日常的全方位生活服務平台。

透過這套以「消費」行為為核心的跨場景回饋機制，全支付讓「支付」從單向支出進化為多元回饋的生活助力，在日常每個環節都能創造驚喜與價值，並持續擴大全聯生活生態圈的互動深度與整體成長動能。

在4月繳費旺季，全支付祭出「周一繳費日」與「生活樂購券」機制，更成為用戶繳納年度牌照稅的最佳利器。會員只要於全支付 APP 首頁完成活動登錄，並以「全支付帳戶」或「連結指定合作銀行帳戶」於周一成功繳費，即可享1%全點回饋，並再獲得不限通路消費享5%全點回饋的「生活樂購券」。透過這套既有回饋機制，用戶不僅能方便快速地完成牌照稅繳納，還能將必要支出轉化為實質價值，享受「繳費省心、回饋看得見」的雙重效益。

自全支付乘車碼上線以來，使用人次持續成長，顯示高頻交通場景的使用黏著度逐步提升，為維持成長動能，全支付乘車碼搭乘優惠及「通勤樂購券」好評延續。自2026年4月1日起，會員只要使用全支付乘車碼搭乘台北捷運或雙北公車，即可享有筆筆20%全點回饋，活動持續至6月底。

當交易扣款成功後，系統還會自動推播發送不限通路消費享5%全點回饋的「通勤樂購券」，提供雙重驚喜。每日通勤不僅節省車資，還能累積可用於日常消費折抵的點數，讓交通支出也能創造額外價值。

在日常採買與鄰里消費方面，會員於指定全聯門市消費後，可隨機獲得全聯周邊生活圈店家優惠券，於合作店家消費享5%全點回饋無上限；若同時於全支付APP首頁完成「全聯生活圈｜消費回饋活動」登錄且單筆消費滿 100 元，還可額外疊加百大品牌活動之5%全點回饋，最高回饋可達 10% 。

全支付首波匡列20個生活圈商圈，包括：台北錦州街、南京復興、松江南京、永春、吳興街、南京三民，新北新莊體育館、國光新海路、頂溪，桃園藝文特區，台中青海、勝利、樹孝、一中、昌平、東海，台南國華街，高雄鳳生青年、巨蛋凹子底、右昌德民生活圈，強化全聯門市與周邊合作店家布局。