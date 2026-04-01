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富邦產升級「快樂旅平卡」 賽事演唱會、海外自駕與小三通都能保

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

因應金管會規範今年4月份起，購買定額型海外旅行不便險將以二張為限，且單一保險公司僅能承保一張。為了更符合旅遊需求、提供更完整的保障，富邦產險推出全新升級「快樂旅平卡」旅平險，只要一人申辦就可為全家人快速投保，保障方案除醫療保障升級之外，亦新增信用卡盜用損失、特定票券取消補償等保障範圍，更可加購如海外自駕、特定戶外活動等多元旅遊情境的相關保障，一次購足更具彈性、貼近實際需求的旅遊保障。

富邦產險進一步說明，全新升級的「快樂旅平卡」旅平險方案，新增急診及返國住院醫療保險金，並擴大提供日本、韓國、泰國及申根地區等醫療代墊服務，強化醫療保障的完整性。同時鑒於近年演唱會、運動賽事帶動娛樂型旅遊，新增「特定票券取消費用補償保險」，針對運動賽事、海外演唱會、表演活動等因故遭主辦單位取消，提供相對應保障。此外，亦可依據行程需求加購「海外租車保障」，依保單約定提供租借車輛的車損補償與事故責任所衍生的費用補償，降低在境外自駕期間時面臨突發狀況的經濟壓力。對於從事較高風險活動的旅客，如滑雪、浮潛、深潛、登山、跳傘等活動項目，則提供「特定活動」加購方案，民眾可依行程自由選擇所需保障，不僅提升保障規劃的自主性，也更貼近不同旅遊型態保障的實際需要。

隨著小三通航線逐步恢復，往返金門、馬祖與中國沿海地區的旅客增加，富邦產險此次也將小三通旅程納入保障範圍，新增水陸公共交通工具延誤保險。旅客無論是探親、商務或短期旅遊，若於旅程中因天氣等約定因素導致航班延誤四小時以上，可依保單內容獲得保障，使短程跨境旅行有更周延的風險防護。

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