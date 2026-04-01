大馬刷卡年增近9成！兆豐銀搶東南亞旅遊潮 刷卡回饋最高衝5%

東南亞最夯旅遊國家換人當！隨著馬來西亞國際旅客到訪量正式超越區域龍頭泰國，根據兆豐銀行統計，2025年兆豐卡在馬來西亞的簽帳金額年增高達近9成，而鄰近的新加坡也年增近5成。看好星馬消費力道突飛猛進，兆豐銀行也宣布，廣受卡友喜愛的信用卡「優惠自由選」第2季將翻新優惠類別，五大指定加碼通路將涵蓋「日韓星馬」、「旅遊平台」、「行動支付」、「百貨通路」與「居家量販」，提供額外加碼1%的現金回饋，再加上兆豐「宇宙明星BT21信用卡」或「Mega One信用卡」本身優惠，整體回饋最高國外5%、國內5.5%。

兆豐銀行指出，第2季通路調整主要是觀察卡友年初的實際刷卡數據，以今年1、2月簽帳金額年成長來看，海外消費動能持續上揚，其中主打行動支付的「宇宙明星BT21信用卡」更受惠於Apple Pay支付的便利性，在國外最高5%回饋的助攻下，整體簽帳成長達30%，其中日本、新加坡與馬來西亞表現尤為突出，除了日本簽帳同期成長達47%、新加坡43%、馬來西亞更高達74%，顯示年輕族群與行動支付使用者對亞洲旅遊與跨境消費的需求持續升溫。

值得一提的是，雖然東南亞整體簽帳金額相對較低，但成長速度居各區之冠，顯示新興旅遊市場具備高度潛力，也成為兆豐銀行本季將星馬納入加碼重點的主要原因。

兆豐銀行也提醒民眾，凡有使用電子帳單及帳戶自動扣繳的「宇宙明星BT21信用卡」或「Mega One信用卡」卡友，只要前月不限金額刷滿三筆，就可符合加碼1%資格，每月都可選擇五大通路中喜歡的類別擇一進行登錄，就能輕鬆幫手上的信用卡加乘回饋。

此外，兆豐銀行也鎖定信用卡新戶提供首刷禮加碼優惠，今年6月底前凡申辦電子帳單及帳戶自動扣繳的新戶，核卡30天內刷滿3,888元，申辦「宇宙明星BT21信用卡」的卡友登錄就可獲得超萌「BT21摺疊購物車」；申辦「Mega One信用卡」、「e秒刷鈦金卡」及「e秒Happy鈦金卡」等指定萬事達卡的卡友，不需登錄就可獲得500元刷卡金，若累積刷達6,888元，登錄加碼再送超卡哇伊的臺灣吧折傘，讓辦卡從首刷就有感，多重好禮一次帶回家。