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穩定幣強化台商收款能力 黃耀文看好結合AI 代理引爆支付革命

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

立法院財政委員會近期即將啟動審查《虛擬資產服務法》，最快力拼今年底前上路，其中最受關注的議題莫過於穩定幣應用，穩定幣究竟可以替台灣帶來哪些好處？XREX共同創辦人暨集團執行長黃耀文（Wayne）在《Web3 大西進》Podcast節目中表示，台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，穩定幣能夠強化台商的收款能力，若能結合AI代理，將掀起支付革命。

在AI時代下，日常生活許多的軟體與服務逐漸走向「代理化」，而穩定幣天生就是為了「自動化」、「程式化」的新型支付系統而設計，若能夠在金流中結合穩定幣，AI代理人負責篩選、溝通、甚至完成交易。

黃耀文觀察，許多台商在跟新興國家做生意時，越來越常碰到對方因為取得美元困難等因素，希望以穩定幣付款的情況，但台商並不是真的不想收穩定幣，實在是還沒有明確的帳上認列方式、會計師也稽核標準，甚至報稅也有許多未解的複雜難題，痛點不少。

穩定幣具有強大的先行者優勢，黃耀文觀察，一但新興國家的用戶，開始大規模的用來付款，這種習慣就很難逆轉，因此黃耀文認為，國內金融機構應積極評估發行台幣穩定幣的可能性，唯有透過懂產業的金融機構推行，才能真正發揮其應用潛力。

此外，若能透過穩定幣優化跨境收款，將大幅提升台灣半導體與硬體供應鏈的競爭力，讓新興國家的夥伴感受到「與台灣做生意更容易」，進而鞏固台灣在全球供應鏈的地位。

AI更是值得穩定幣發揮的戰場。近日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）曾公開談到：「未來不會有任何的軟體，不是代理性質的。」（There is no software that is not agentic.），也就是未來生活中的許多軟體應用，都會透過最熟悉人類喜好的 AI，來代為操作。

舉例來說，假設今天想購買一台新的洗衣機，消費者不再需要親自上網研究品牌、型號以及下單付款，因為 AI 已經透過平常的互動，深度理解消費者的喜好及需求，AI 會代替人類篩選、溝通，並完成洗衣機的購買交易，這時候「錢怎麼付？」就很關鍵。

現在所有非實體支付，無論是轉帳、電子支付或是刷卡，一定都需要透過人類親自操作、授權才能完成，而因為穩定幣具有「可程式化」（Programmable）的特性，與AI代理人結合後，除了可以將最後一哩路「金流」自動化，還能夠精準的控管每一筆資金用途，例如：消費者可以設定某一筆錢，「僅限支付特定類別商品」，以此來防止AI誤用。

黃耀文指出，穩定幣天生就是為了自動化、程式化的新型支付系統而設計，面對快速變遷的電商風貌，他認為，台灣應主動擁抱這項技術，將穩定幣視為提升台商全球收款能力、串接未來AI經濟體系的核心基礎設施，而非僅僅是會計帳上的難題。

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