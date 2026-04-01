證交所：非投資等級債券 ETF 提供多元收益新選擇

在全球金融市場波動頻繁的環境下，投資人越來越重視資產配置與多元收益來源。近年非投資等級債券ETF成為投資人在市場中追求收益的配置標的之一。這類產品結合債券定期領息的特性，又具備ETF買賣方便的優點，讓一般投資人參與全球債券市場變得更簡單便利。

進入債券市場投資門檻更親民以往直接參與債券市場，往往面臨較高的進入門檻與複雜的議價流程，對於一般投資人而言，要建構分散的債券組合並不簡單。非投資等級債券ETF簡化了這些繁瑣過程，讓投資人能以更具彈性的資金規模，一次布局數十甚至上百檔由企業發行的債券。這種一籃子債券的產品設計，不僅能分散單一企業的信用風險，更提升資金運用效率，讓投資人能隨時因應市場變化調整部位。

相較於政府公債或投資等級公司債，非投資等級債券的發行公司通常會提供較高的票面利率以吸引資金，這使得非投資等級債券在低利環境或景氣復甦期，能提供具吸引力的領息機會。此外，從資產配置的角度來看，這類債券的價格對市場利率波動的敏感度相對較低，在升息環境下，表現往往比一般債券更具韌性。

面對瞬息萬變的經濟情勢，非投資等級債券ETF提供多樣化的應對策略。投資人既能透過規則明確、跟隨市場表現的被動式ETF參與全球布局，也可以選擇由專業團隊依據市場趨勢、靈活選債的主動式ETF，藉由經理人的專業判斷來精選具潛力的標的。

在尋求潛在收益機會的同時，投資人也應留意非投資等級債券對信用環境與經濟波動較為敏感。由於債券的信用評等與企業營運狀況相關，當全球經濟環境不穩定時，發行公司的違約率可能會隨之上升，進而影響ETF淨值表現。證交所提醒，投資前應詳閱ETF公開說明書，充分了解其投資策略、潛在風險與費用結構，並依據自身的財務規劃與風險承受度，審慎評估投資標的。

透過對產品特性的了解，投資人能夠依據自身偏好，在風險與報酬之間找到最適合的投資方案，讓非投資等級債券ETF成為投資組合配置中，因應市場變化、實現多元配置目標的重要助力。