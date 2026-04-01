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4月1日全新升級！旺旺友聯旅平險 班機延誤最高補償2.4萬元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著國際旅遊市場持續升溫，旅途中可能面臨的班機延誤、突發疾病及海外意外等風險也隨之增加。旺旺友聯（2816）宣布將於4月1日推出全新升級版旅遊平安險，全面強化班機延誤、醫療保障與海外救援，並結合數位理賠與即時諮詢機制，提供更安心便利的旅遊保障。

旺旺友聯提醒，近日市場部分同類型商品出現保障調整情形，「班機延誤」調降幅度最高約達40%。國人投保前應再仔細比較前後保障內容，避免因保障差異影響權益。

旺旺友聯說明，本次推出的升級版旅平險，共有七大亮點：

一、班機延誤高額守護。面對市場變化，有別一般「標準型」班機延誤計算至4小時；新商品直接提升延誤時數計算為8小時。與「標準型」相較，每次事故保險金可2倍給付，保險期間內最高補償達2.4萬元。

二、特色商品保障。因應旅遊熱潮，新增「動物侵擾意外事故」加值保障，旅遊期間提供最高新台幣200萬元增額給付，強化戶外活動風險防護。

三、法定傳染病給付升級。住院、門診及急診三合一(特定地區最高給付達150萬元)；同時大幅提高醫療門、急診給付比例，由合計2%提升至合計7%，保障提升達3.5倍。

四、理賠快速又便利。投保完成航班登錄，提供延誤簡訊通知及理賠文件上傳服務，打造數位化、即時化理賠體驗。

五、海外緊急救援最高5萬美元。與本土救援業者合作，提供24小時國、台、英語服務，溝通無障礙；重大危難即時啟動醫療轉送機制，大幅降低海外高額費用負擔。

六、專屬護理諮詢ON-CALL CARE。專線式服務，需要時1通電話，即可獲得護理人員專業衛教建議，免註冊、免等待。

七、海外人道關懷援助。同行旅伴非旺旺友聯保戶，亦可個案報價申請海外救援，全面性提供協助與服務。

旺旺友聯表示，現代旅平險已從傳統意外保障，進一步整合為「保障多元、數位理賠與即時救援」的全方位服務。本次商品升級，讓旅客無論面對班機延誤、突發疾病或海外意外，都能獲得即時且完善的支援，安心享受每一段旅程。民眾可隨時透過旺旺友聯網路投保平台，輕鬆完成投保流程，出國前快速做好完整保障準備。

旅平險

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